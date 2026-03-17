“En el corto plazo, con la maternidad del hospital Saporiti pasará lo mismo que con la del Carillo: vamos a centralizar los partos”. Con esas palabras, el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, adelantó la proximidad del cierre del área en Rivadavia.
El ministro de Salud adelantó el cierre de la maternidad del hospital Saporiti por falta de partos
Rodolfo Montero insistirá con la iniciativa que se frustró en el arranque de su gestión: “La población demanda camas en salud mental y no de maternidad”
Mientras celebraba la baja de la mortalidad infantil en Mendoza, según datos provisorios de 2025, el funcionario provincial resaltó la necesidad de reestructurar la maternidad del hospital de Rivadavia para ampliar espacio para camas de salud mental y clínica médica.
“En el hospital Saporiti, mientras es casi nula la ocupación en la maternidad, tenemos más del 90% de ocupación en camas de salud mental”, reveló Montero. Es decir, concluyó el ministro, “la población nos demanda camas en salud mental y no de maternidad porque la gente de Rivadavia va al hospital Perrupato de San Martín a tener sus bebés”.
Por qué la maternidad del Saporiti es riesgosa, según Montero
“Para que una maternidad sea razonable tiene que hacer entre 500 y 600 partos por mes; y tener un censo diario de ocupación de neonatología de 15 camas”, explicó el ministro de Salud de Mendoza. En comparación, según datos proporcionados por el propio funcionario, en el hospital Saporiti, de Rivadavia, se hacen tan solo 10 partos al mes; uno cada tres días.
“No buscamos ahorrar profesionales. Se trata de maternidades riesgosas, con poca casuística”, señaló Montero.
Consultado por radio Nihuil, el ministro reconoció que en 2024 se resolvió apostar por la maternidad del hospital Dr. Carlos Saporiti –a pesar de la poca actividad- por la “pueblada que hubo en Rivadavia”.
En ese momento, al inicio de la gestión de Montero, “empoderamos la maternidad y aumentamos las guardias para ver qué pasaba. Pero no pasó nada. Y sigue haciendo un parto cada 3 días, con una tasa de ocupación de la maternidad del 10 al 12%”.
“Entonces –consideró el ministro- sigue siendo una maternidad más riesgosa que las que tienen muchos partos, a pesar de que cuenta con todos los profesionales”.
Por ello es que, en el corto plazo, se avanzará desde el Ministerio de Salud con una centralización de los partos en la zona Este.
La demanda de salud mental en los hospitales de Mendoza
Como contraposición a la baja demanda de maternidad, Montero reveló la alta demanda de atención en salud mental en el mismo hospital de Rivadavia.
La intención del Gobierno es reestructurar las áreas, fortaleciendo la cantidad de camas para salud mental, que hoy está en un 90% de ocupación en el Saporiti.
Esa dinámica se repite en otros hospitales: “Ya hemos puesto guardia y áreas de internación de salud mental en la mayoría de los hospitales generales; el 148 está las 24 horas y tenemos nuevos centros de día y de prevención de adicciones, pero aún hay una demanda contenida de la problemática de salud mental enorme, así que no logramos cubrirla”.
Por tanto, dijo Rodolfo Montero, “será una de las áreas que tiene que seguir creciendo en el Ministerio de Salud”.