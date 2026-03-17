El ministro de Salud adelantó el cierre de la maternidad del hospital Saporiti por falta de partos

Por qué la maternidad del Saporiti es riesgosa, según Montero

“Para que una maternidad sea razonable tiene que hacer entre 500 y 600 partos por mes; y tener un censo diario de ocupación de neonatología de 15 camas”, explicó el ministro de Salud de Mendoza. En comparación, según datos proporcionados por el propio funcionario, en el hospital Saporiti, de Rivadavia, se hacen tan solo 10 partos al mes; uno cada tres días.

“No buscamos ahorrar profesionales. Se trata de maternidades riesgosas, con poca casuística”, señaló Montero.

Consultado por radio Nihuil, el ministro reconoció que en 2024 se resolvió apostar por la maternidad del hospital Dr. Carlos Saporiti –a pesar de la poca actividad- por la “pueblada que hubo en Rivadavia”.

En ese momento, al inicio de la gestión de Montero, “empoderamos la maternidad y aumentamos las guardias para ver qué pasaba. Pero no pasó nada. Y sigue haciendo un parto cada 3 días, con una tasa de ocupación de la maternidad del 10 al 12%”.

maternidad lactancia hospital saporiti rivadavia El área de maternidad del hospital Saporiti, de Rivadavia, también cuenta con salas de lactancia. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

“Entonces –consideró el ministro- sigue siendo una maternidad más riesgosa que las que tienen muchos partos, a pesar de que cuenta con todos los profesionales”.

Por ello es que, en el corto plazo, se avanzará desde el Ministerio de Salud con una centralización de los partos en la zona Este.

La demanda de salud mental en los hospitales de Mendoza

Como contraposición a la baja demanda de maternidad, Montero reveló la alta demanda de atención en salud mental en el mismo hospital de Rivadavia.

La intención del Gobierno es reestructurar las áreas, fortaleciendo la cantidad de camas para salud mental, que hoy está en un 90% de ocupación en el Saporiti.

Esa dinámica se repite en otros hospitales: “Ya hemos puesto guardia y áreas de internación de salud mental en la mayoría de los hospitales generales; el 148 está las 24 horas y tenemos nuevos centros de día y de prevención de adicciones, pero aún hay una demanda contenida de la problemática de salud mental enorme, así que no logramos cubrirla”.

Por tanto, dijo Rodolfo Montero, “será una de las áreas que tiene que seguir creciendo en el Ministerio de Salud”.