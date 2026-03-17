Mendoza redujo 19% la mortalidad infantil y aseguran que la tasa es de las más bajas del país

La mortalidad infantil, los motivos que dio el Gobierno y el objetivo hacia 2027

Desde el Ejecutivo vinculan esta mejora al avance del Plan Integral para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, así como a la "evolución favorable de los indicadores sociales y económicos".

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La tasa fue de 6,3 por cada 1.000 nacidos vivos, lo que ubica a la provincia entre las cinco con menor mortalidad infantil del país. pic.twitter.com/Yp0UOc2zFU — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) March 17, 2026

Además, según destacararon desde Salud la estrategia tiene como meta reducir la tasa a 5 por cada 1.000 nacidos vivos para 2027 con un plan que se organiza en siete ejes clave.

Entre ellos, se destacan la planificación de los embarazos -con foco en la prevención del embarazo adolescente, acceso a métodos anticonceptivos y educación sexual- y la captación temprana de personas gestantes, con seguimiento durante el embarazo y controles del recién nacido.

También incluye el fortalecimiento de la atención neonatal especializada, con la recategorización de todas las maternidades entre octubre de 2024 y junio de 2025, y la promoción de estándares de calidad tanto en el sistema público como privado.

A esto se suma la implementación progresiva del modelo de Maternidades Centradas en la Familia.

Otro de los ejes apunta a prevenir y tratar enfermedades frecuentes en la infancia, con énfasis en la vacunación completa durante el primer año de vida y el control del niño sano en centros de salud.

Además, se promueve la lactancia materna exclusiva, la nutrición adecuada y el acompañamiento a familias en contextos vulnerables mediante equipos interdisciplinarios.

El plan también refuerza la vigilancia epidemiológica, con análisis de cada caso y capacitación continua del personal de salud.

Nacimiento trigemelas prematuras Según el ministerio de Salud, la tasa de mortalidad infantil de Mendoza está entre las más bajas del país. Foto: ilustrativa

En los últimos meses de 2025, se incorporaron nuevas herramientas. Una de ellas es el dosaje voluntario de sustancias psicoactivas, orientado a detectar y tratar de manera temprana consumos que puedan afectar la salud de la madre y el bebé.

A su vez, se implementó el botón de alerta “Vigilancia Prenatal” dentro del sistema de Historia de Salud Integrada (HSI), que permite identificar embarazos de alto riesgo o situaciones de vulnerabilidad social, activar alertas y realizar un seguimiento personalizado.

Fuente: Ministerio de Salud de Mendoza