Su caso transformó la manera en que Estados Unidos abordaba las desapariciones infantiles y durante años, los investigadores siguieron distintas pistas. Uno de los sospechosos fue José Ramos, un hombre vinculado a una antigua niñera de la familia y condenado por delitos sexuales contra menores. El hombre afirmó estar casi seguro de haber estado con Etan, pero nunca fue acusado por su desaparición hasta que apareció otra pista.

38 años después se resolvió el misterio y supo qué le ocurrió

Su desaparición fue un misterio y fue declarado muerto en 2001.

En 2012, una denuncia familiar llevó a la policía hasta Pedro Hernández, quien había trabajado en una tienda cercana cuando tenía 18 años y el caso parecía empezar a resolverse.

Durante un interrogatorio de varias horas, confesó que había atraído al niño al sótano de la tienda, lo había estrangulado y abandonado su cuerpo. Sin embargo, su defensa sostuvo que Hernández tenía problemas de salud mental, un coeficiente intelectual bajo y pudo haber realizado una confesión falsa.

El primer juicio terminó sin acuerdo del jurado para resolver el caso de su desaparición; en 2017, otro jurado lo declaró culpable. En 2025, un tribunal federal de apelaciones anuló la condena por cuestiones relacionadas con las instrucciones dadas al jurado.

Finalmente el 22 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó esa decisión y reinstauró las condenas de homicidio y secuestro.