Hay crímenes que marcan un antes y un después y la desaparición de este niño es uno de esos casos. Con tan solo seis años por primera vez sus padres le permitían ir solo a la parada para ir a la escuela con el autobús escolar, pero su rastro se esfumó y hoy sigue siendo un misterio.
Desapareció cuando esperaba el autobús y su caso movilizó a todo un país
Era un 25 de mayo de 1979, Etan Patz, de seis años, salió de su casa en Manhattan, Nueva York, para caminar por primera vez solo hasta la parada del autobús escolar, a dos cuadras de su casa. Sin embargo, nunca llegó a la escuela ni volvió a ser visto y todo se volvió un misterio.
Su desaparición desencadenó una búsqueda masiva, la foto de Etan, con su rostro sonriente, empezó a aparecer en carteles y envases de leche, convirtiéndolo en uno de los primeros niños cuya imagen se difundió ampliamente para pedir ayuda.
Su caso transformó la manera en que Estados Unidos abordaba las desapariciones infantiles y durante años, los investigadores siguieron distintas pistas. Uno de los sospechosos fue José Ramos, un hombre vinculado a una antigua niñera de la familia y condenado por delitos sexuales contra menores. El hombre afirmó estar casi seguro de haber estado con Etan, pero nunca fue acusado por su desaparición hasta que apareció otra pista.
38 años después se resolvió el misterio y supo qué le ocurrió
En 2012, una denuncia familiar llevó a la policía hasta Pedro Hernández, quien había trabajado en una tienda cercana cuando tenía 18 años y el caso parecía empezar a resolverse.
Durante un interrogatorio de varias horas, confesó que había atraído al niño al sótano de la tienda, lo había estrangulado y abandonado su cuerpo. Sin embargo, su defensa sostuvo que Hernández tenía problemas de salud mental, un coeficiente intelectual bajo y pudo haber realizado una confesión falsa.
El primer juicio terminó sin acuerdo del jurado para resolver el caso de su desaparición; en 2017, otro jurado lo declaró culpable. En 2025, un tribunal federal de apelaciones anuló la condena por cuestiones relacionadas con las instrucciones dadas al jurado.
Finalmente el 22 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó esa decisión y reinstauró las condenas de homicidio y secuestro.
En pocas palabras
- Desaparición de Etan Patz: el caso de un niño de seis años que se esfumó en 1979 conmociona a Nueva York.
- Caso y misterio: la desaparición movilizó a un país, convirtiéndose en un símbolo y un gran misterio sin resolver.
- Resolución: tras décadas, Pedro Hernández confesó su crimen, pero el caso enfrentó apelaciones judiciales.