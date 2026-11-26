Una joven de 20 años fue testigo del mayor caso de extorsión cuando viajaba haciendo dedo hacia California para visitar a una amiga. Allí aceptó viajar en el auto de un hombre que iba acompañado de su esposa y su pequeña hija. Pero lo que parecía un viaje normal se convirtió en una pesadilla que duraría más de siete años.
Aceptó viajar con desconocidos y terminó casi siete años encerrada en un ataúd de madera bajo una cama
En un camino apartado, él la amenazó con un cuchillo, la inmovilizó y la llevó a su casa. Estuvo en cautiverio marcado por abusos, torturas y aislamiento e incluso la encerraba en una pequeña caja de madera construida para mantenerla oculta incluso debajo de la cama matrimonial. Pero su principal mecanismo de secuestro fue psicológico.
Le hizo creer la existencia de una organización secreta llamada «The Company», asegurándole que sus integrantes vigilaban cada uno de sus movimientos y que asesinarían a su familia si intentaba escapar. Incluso la obligó a firmar un supuesto contrato de esclavitud. Con el paso del tiempo, la joven llegó a salir sola, trabajar y visitar a sus padres, pero continuaba sometida por el miedo.
En agosto de 1984, la esposa de aquel hombre decidió contarle que la organización no existía y ambas comenzaron a buscar una salida. Colleen finalmente regresó con su familia y denunció lo ocurrido. Durante el juicio, el hombre admitió el secuestro y el encierro, pero sostuvo que las relaciones habían sido consentidas y que la joven podía marcharse cuando quisiera.
Su defensa intentó presentar el cautiverio como una relación voluntaria. Sin embargo, los testimonios y las pruebas físicas, demostraron el sistema de coerción. Finalmente, el 31 de octubre de 1985 fue declarado culpable de secuestro y múltiples delitos de abuso.
Recibió una condena de 104 años de prisión, su esposa tuvo inmunidad a cambio de colaborar con la Fiscalía y este año, un jurado volvió a pronunciarse sobre su peligrosidad y determinó que Hooker era un depredador violento, impidiendo su liberación y ordenando su internamiento en un hospital estatal de máxima seguridad.
En pocas palabras
- Secuestro y cautiverio: una joven fue víctima de secuestro y torturas, permaneciendo encerrada en un ataúd de madera durante siete años.
- Manipulación psicológica: el captor la sometió mediante engaños sobre una organización secreta y un contrato de esclavitud.
- Liberación y condena: la víctima logró escapar en 1984, y su captor fue condenado a 104 años de prisión por secuestro y abuso.