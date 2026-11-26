En agosto de 1984, la esposa de aquel hombre decidió contarle que la organización no existía y ambas comenzaron a buscar una salida. Colleen finalmente regresó con su familia y denunció lo ocurrido. Durante el juicio, el hombre admitió el secuestro y el encierro, pero sostuvo que las relaciones habían sido consentidas y que la joven podía marcharse cuando quisiera.

Hacía dedo, confió en una familia con un bebé y terminó siete años esclavizada bajo su cama.

Su defensa intentó presentar el cautiverio como una relación voluntaria. Sin embargo, los testimonios y las pruebas físicas, demostraron el sistema de coerción. Finalmente, el 31 de octubre de 1985 fue declarado culpable de secuestro y múltiples delitos de abuso.

Recibió una condena de 104 años de prisión, su esposa tuvo inmunidad a cambio de colaborar con la Fiscalía y este año, un jurado volvió a pronunciarse sobre su peligrosidad y determinó que Hooker era un depredador violento, impidiendo su liberación y ordenando su internamiento en un hospital estatal de máxima seguridad.