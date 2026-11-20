En el año 2004, una estudiante de enfermería de 21 años avisó en su universidad que faltaría a clase por el fallecimiento de un familiar. Viajó sola por la ruta y chocó contra un árbol, pero cuando la ayuda llegó, ella se había esfumado sin dejar rastro y su desaparición es uno de los casos de mayor misterio que genera.
Tuvo un accidente, dejó sus cosas en el auto y desapareció sin explicación: su caso es un misterio
Algunas desapariciones siguen sin respuesta pese a los años de investigación y los esfuerzos por encontrar a las personas involucradas. Este es uno de los casos
Tuvo un accidente, dejó sus cosas en el auto y desapareció sin explicación: su caso es un misterio
La desaparición de Maura Murray, una estudiante de enfermería de 21 años de la Universidad de Massachusetts Amherst, es uno de los misterios más desconcertantes de los últimos tiempos. El 9 de febrero de 2004, tras afrontar días de intensa presión personal y el choque del auto de su padre, envió correos electrónicos a sus profesores anunciando que se ausentaría una semana por el fallecimiento de un familiar, justificación que después su familia confirmó como totalmente falsa.
Esa misma tarde, la adolescente retiró 280 dólares de un cajero automático y adquirió bebidas alcohólicas en una licorería antes de emprender viaje hacia el norte en su Saturn sedán negro. Cerca de las 19:27 horas, mientras transitaba por la helada Ruta 112 en Estados Unidos, perdió el control de su vehículo y chocó contra un árbol.
Un conductor de autobús escolar que pasaba por la zona se detuvo para ayudarla. Sin embargo, Maura le suplicó que no llamara a la policía y afirmó que ya había contactado a la grúa.
Al saber que en la zona no había cobertura celular, el hombre se dirigió a su casa para alertar a los servicios de emergencia. Cuando el primer policía llegó al lugar a las 19:46, descubrió el vehículo cerrado, con el radiador desplazado, los airbags desplegados y manchas de vino tinto en su interior, pero Maura se había esfumado.
Las autoridades y su familia desplegaron amplios operativos de búsqueda utilizando helicópteros con cámaras térmicas y perros rastreadores, aunque no se tuvo evidencias concluyentes. Con los años surgieron hechos perturbadores, como la aparición en 2012 de un usuario de YouTube conocido como "112dirtbag" que se burlaba del caso, el cual fue desestimado tras ser investigado.
Recientemente, los investigadores analizaron huellas dactilares encontradas en el auto correspondientes a una expareja, manteniendo el expediente como una investigación criminal abierta. Así todo, a más de dos décadas de su desaparición, el paradero de Maura continúa en absoluta incertidumbre.
En pocas palabras
- Maura Murray: el caso de la estudiante de enfermería que desapareció en 2004 tras un accidente.
- Misterio sin resolver: a pesar de las investigaciones y operativos, su paradero es incierto.
- Hechos clave: dejó sus pertenencias en el auto y se esfumó tras un choque en la Ruta 112.