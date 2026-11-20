Un conductor de autobús escolar que pasaba por la zona se detuvo para ayudarla. Sin embargo, Maura le suplicó que no llamara a la policía y afirmó que ya había contactado a la grúa.

Al saber que en la zona no había cobertura celular, el hombre se dirigió a su casa para alertar a los servicios de emergencia. Cuando el primer policía llegó al lugar a las 19:46, descubrió el vehículo cerrado, con el radiador desplazado, los airbags desplegados y manchas de vino tinto en su interior, pero Maura se había esfumado.

Maura Murray tenía 21 años cuando desapareció en febrero de 2004.

Las autoridades y su familia desplegaron amplios operativos de búsqueda utilizando helicópteros con cámaras térmicas y perros rastreadores, aunque no se tuvo evidencias concluyentes. Con los años surgieron hechos perturbadores, como la aparición en 2012 de un usuario de YouTube conocido como "112dirtbag" que se burlaba del caso, el cual fue desestimado tras ser investigado.

Recientemente, los investigadores analizaron huellas dactilares encontradas en el auto correspondientes a una expareja, manteniendo el expediente como una investigación criminal abierta. Así todo, a más de dos décadas de su desaparición, el paradero de Maura continúa en absoluta incertidumbre.