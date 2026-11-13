Salió a andar en bicicleta, desapareció sin dejar rastro y su caso nunca se cerró: la foto que ilusionó a toda su familia

Un caso de misterio y la foto que ilusionó a toda la familia

En junio de 1989, se encontró una fotografía Polaroid en el estacionamiento de un comercio en Florida. La perturbadora imagen mostraba a una joven y a un niño amordazados y atados en la parte trasera de una camioneta.

La madre de Tara, Patty Doel, y su familia se convencieron de que la muchacha de la foto era ella, identificando una cicatriz característica en su pierna y un libro de su autor favorito a su lado. A pesar de los análisis minuciosos realizados por el FBI y laboratorios especializados, las pericias no dieron conclusiones definitivas sobre la identidad de la mujer.

La polaroid fue hallada por una mujer en Florida.

El destino del niño de la foto pareció aclararse en 1990 cuando se hallaron los restos de Michael Henley, un menor desaparecido en la zona, determinándose que había muerto deshidratado en las montañas desérticas. Sin embargo, el paradero de Tara continuó envuelto en la incertidumbre más absoluta.

Pasaron más de tres décadas, jamás se descubrieron rastros concluyentes sobre lo ocurrido con ella. Su madre falleció en 2006 sin conocer la verdad. Aunque en años recientes las autoridades evaluaron presentar nuevas evidencias ante la fiscalía, el caso de Tara Calico sigue siendo uno de los misterios sin resolver más conmovedores de Estados Unidos.