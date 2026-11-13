Imagina ser amante del ciclismo, tener 19 años y compartir esa pasión con tu mamá. Sin embargo, hubo un día en que la adolescente nunca volvió a casa y tras mucho tiempo de búsqueda, una foto reveló lo que muchos creían, pero sumó esperanzas para su madre. Este es el caso de Tara Calico.
Salió a andar en bicicleta, desapareció sin dejar rastro y su caso nunca se cerró: la foto que ilusionó a toda su familia
Ella había salido a pedalear, pero jamás encontraron rastros de la chica. Hasta que 1 año después una polaroid encendió la esperanza de su familia
Salió a andar en bicicleta, desapareció sin dejar rastro y su caso nunca se cerró
Era el año 1988, Tara Calico, una estudiante de psicología de 19 años, salió a dar su habitual paseo en bicicleta por la ruta 47 en Nuevo México, Estados Unidos. Aquella mañana le pidió a su madre que saliera a buscarla si no regresaba a mediodía, ya que tenía un partido de tenis agendado.
Sin embargo, la joven jamás volvió a su hogar. Ante la alerta familiar, las autoridades iniciaron intensos rastreos por la carretera desértica, donde únicamente hallaron restos de su reproductor Walkman y una cinta de casete tirados a la vera del camino. Meses después de una búsqueda profunda, un hallazgo inesperado encendió el misterio a nivel nacional.
Un caso de misterio y la foto que ilusionó a toda la familia
En junio de 1989, se encontró una fotografía Polaroid en el estacionamiento de un comercio en Florida. La perturbadora imagen mostraba a una joven y a un niño amordazados y atados en la parte trasera de una camioneta.
La madre de Tara, Patty Doel, y su familia se convencieron de que la muchacha de la foto era ella, identificando una cicatriz característica en su pierna y un libro de su autor favorito a su lado. A pesar de los análisis minuciosos realizados por el FBI y laboratorios especializados, las pericias no dieron conclusiones definitivas sobre la identidad de la mujer.
El destino del niño de la foto pareció aclararse en 1990 cuando se hallaron los restos de Michael Henley, un menor desaparecido en la zona, determinándose que había muerto deshidratado en las montañas desérticas. Sin embargo, el paradero de Tara continuó envuelto en la incertidumbre más absoluta.
Pasaron más de tres décadas, jamás se descubrieron rastros concluyentes sobre lo ocurrido con ella. Su madre falleció en 2006 sin conocer la verdad. Aunque en años recientes las autoridades evaluaron presentar nuevas evidencias ante la fiscalía, el caso de Tara Calico sigue siendo uno de los misterios sin resolver más conmovedores de Estados Unidos.
En pocas palabras
- Tara Calico: Adolescente de 19 años desaparecida en 1988 mientras andaba en bicicleta.
- Misterio sin resolver: Tras su desaparición solo se hallaron restos de su Walkman y una cinta.
- Foto Polaroid: Una imagen encontrada en 1989 ilusionó a su familia, pero no hubo conclusiones definitivas.