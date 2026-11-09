¿Te imaginas salir con tus amigos, perder la conciencia, desaparecer y después reaparecer buscándote a tí mismo? Insólito, pero fue un caso real en 2021 con un hombre que fue protagonista de su propia búsqueda y su desaparición fue insólito.
Salió con sus amigos, desapareció en el camino sin dejar rastros y lo encontraron de la forma más rara posible
En septiembre de 2021, un caso insólito ocurrió en Turquía. El protagonista de esta historia fue Beyhan Mutlu, un hombre de 50 años protagonista de su propia desaparición.
Todo comenzó un martes, cuando él se juntó con un grupo de amigos en una zona boscosa para compartir unas copas de alcohol. Durante el encuentro, y bajo los efectos de la bebida, el hombre se metió de forma distraída en el bosque, perdiendo el contacto con sus amigos.
Al notar su ausencia y ver que no regresaba a su casa, tanto sus amigos como su esposa se alarmaron y decidieron llamar a la policía para reportar su desaparición. De inmediato, la policía y los equipos de rescate enviaron una brigada y desplegaron un operativo formal en el área boscosa.
Poco después, mientras los agentes se encontraban en el lugar, apareció en escena un hombre calvo vestido con una campera verde grisácea que manifestó su intención de colaborar activamente como voluntario en la búsqueda.
Mutlu caminó durante horas junto al equipo de búsqueda, internándose entre los árboles sin tener idea de a quién rastreaban. Lo curioso del caso fue que ninguno de los presentes sospechó que aquel solidario refuerzo era, en realidad, la persona a la que intentaban encontrar.
El desenlace se produjo cuando los rescatistas comenzaron a gritar en voz alta el nombre y apellido del desaparecido: "¡Beyhan Mutlu!". Ante el asombro general, el hombre contestó con total naturalidad: "Aquí estoy". La sorpresa fue mayúscula al ver que el desaparecido formaba parte de su propio rescate.
En pocas palabras
- Hombre desaparecido: Beyhan Mutlu, de 50 años, desapareció tras una salida con amigos en Turquía en 2021.
- Búsqueda insólita: Mutlu se unió voluntariamente al operativo de rescate sin reconocerse.
- Desenlace inesperado: fue encontrado por los rescatistas al responder a su propio nombre durante la búsqueda.