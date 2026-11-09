Salió con sus amigos, desapareció en el camino sin dejar rastros y lo encontraron de la forma más rara posible

Al notar su ausencia y ver que no regresaba a su casa, tanto sus amigos como su esposa se alarmaron y decidieron llamar a la policía para reportar su desaparición. De inmediato, la policía y los equipos de rescate enviaron una brigada y desplegaron un operativo formal en el área boscosa.

Beyhan, el hombre que desapareció y se sumó a su propia búsqueda.

Poco después, mientras los agentes se encontraban en el lugar, apareció en escena un hombre calvo vestido con una campera verde grisácea que manifestó su intención de colaborar activamente como voluntario en la búsqueda.

Mutlu caminó durante horas junto al equipo de búsqueda, internándose entre los árboles sin tener idea de a quién rastreaban. Lo curioso del caso fue que ninguno de los presentes sospechó que aquel solidario refuerzo era, en realidad, la persona a la que intentaban encontrar.

El desenlace se produjo cuando los rescatistas comenzaron a gritar en voz alta el nombre y apellido del desaparecido: "¡Beyhan Mutlu!". Ante el asombro general, el hombre contestó con total naturalidad: "Aquí estoy". La sorpresa fue mayúscula al ver que el desaparecido formaba parte de su propio rescate.