Con 14 años hizo creer que iba a la escuela, pero desapareció y 19 años después nadie sabe de su paradero

A las 9:35, se subió el tren sin compañía. Durante el trayecto, una pasajera lo recordó tranquilo, concentrado en su videojuego. Llegó a la estación de King's Cross a las 11:20 y, cinco minutos después, una cámara de seguridad lo captó saliendo del edificio: aquella sería la última imagen confirmada de Andrew.

La desaparición que terminó siendo un caso de misterio absoluto

Cuando llegó la noche y sus padres descubrieron que no estaba en casa, empezaron a buscarlo. Al contactar con sus amigos, descubrieron que tampoco había ido a las clases, entonces la policía inició las investigaciones y confirmó que había viajado a Londres.

Andrew desapareció cuando tenía 14 años.

Durante los meses siguientes surgieron decenas de posibles avistamientos en diferentes lugares del Reino Unido. Algunos situaban al adolescente en restaurantes, parques y calles de Londres, pero ninguno pudo verificarse. Tampoco se encontró evidencia que explicara por qué había viajado a la capital o si pretendía encontrarse con alguien.

En diciembre de 2021, dos hombres fueron arrestados bajo sospecha de secuestro y trata de personas. Sin embargo, ambos quedaron fuera de la investigación y fueron liberados sin cargos dos años después.

Finalmente, en septiembre de 2026, al cumplirse 19 años de su desaparición, Andrew seguía sin ser localizado y la policía aún mantiene abierta la investigación.