Con 14 años hizo creer que iba a la escuela, pero desapareció y 19 años después nadie sabe de su paradero

Un 14 de septiembre del año 2007, Andrew Gosden, un estudiante de 14 años de Inglaterra, salió de casa como cualquier otra mañana. Sin embargo, en lugar de dirigirse a la escuela, caminó hasta un cajero automático y su vida cambió para siempre. Pasaron más de 15 años y su caso aún es un misterio absoluto.
Con 14 años hizo creer que iba a la escuela, pero compró un pasaje y se esfumó
El niño hizo creer a su familia que iba de camino a la escuela, retiró 200 libras y volvió a su domicilio para dejar su uniforme escolar, cambiarse de ropa, agarrar su mochila, llaves y una consola portátil PSP.
A las 8:30 de la mañana, Andrew abandonó su casa por última vez. Se dirigió a la estación de tren de Doncaster y compró un billete de ida a Londres por 31,40 libras. El vendedor le ofreció uno de ida y vuelta por apenas un dinero extra, pero el adolescente insistió en comprar únicamente el de ida.
A las 9:35, se subió el tren sin compañía. Durante el trayecto, una pasajera lo recordó tranquilo, concentrado en su videojuego. Llegó a la estación de King's Cross a las 11:20 y, cinco minutos después, una cámara de seguridad lo captó saliendo del edificio: aquella sería la última imagen confirmada de Andrew.
La desaparición que terminó siendo un caso de misterio absoluto
Cuando llegó la noche y sus padres descubrieron que no estaba en casa, empezaron a buscarlo. Al contactar con sus amigos, descubrieron que tampoco había ido a las clases, entonces la policía inició las investigaciones y confirmó que había viajado a Londres.
Durante los meses siguientes surgieron decenas de posibles avistamientos en diferentes lugares del Reino Unido. Algunos situaban al adolescente en restaurantes, parques y calles de Londres, pero ninguno pudo verificarse. Tampoco se encontró evidencia que explicara por qué había viajado a la capital o si pretendía encontrarse con alguien.
En diciembre de 2021, dos hombres fueron arrestados bajo sospecha de secuestro y trata de personas. Sin embargo, ambos quedaron fuera de la investigación y fueron liberados sin cargos dos años después.
Finalmente, en septiembre de 2026, al cumplirse 19 años de su desaparición, Andrew seguía sin ser localizado y la policía aún mantiene abierta la investigación.
En pocas palabras
- Desaparición adolescente: un joven de 14 años simuló ir a la escuela y se esfumó en 2007.
- Investigación en curso: tras 15 años, su paradero sigue siendo un misterio absoluto.
- Última pista: fue visto comprando un pasaje a Londres y saliendo de la estación King's Cross.