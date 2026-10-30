Estaba de campamento con su familia, desapareció con 4 años y solo encontraron su triciclo

Pero alrededor de las 10:30 a.m. de ese día, el mundo de la familia comenzó a ponerse patas arriba. La madre fue a lavar unas zapatillas y el padre salió a buscar leña. Kurt, que vestía una chaqueta azul y pantalones rojizos, habría seguido a su padre en su triciclo. Poco después, una niña de doce años lo vio pedaleando por un camino forestal y fue la última persona conocida que lo vio.

Su triciclo apareció junto al vertedero del campamento, pero el pequeño había desaparecido. Sus padres temieron que alguien se lo hubiera llevado, aunque también existía la posibilidad de que se hubiera perdido en el bosque.

Sus padres, Jill y Ron Newton siguen buscándolo tras su desaparición.

La búsqueda movilizó a más de 3.000 personas en la que participaron policías, guardabosques, voluntarios, perros rastreadores, helicópteros y hasta un avión militar equipado con tecnología infrarroja. Los equipos registraron terrenos peligrosos, revisaron cuevas y cavidades entre las rocas, y hasta excavaron zonas donde Kurt podría haber quedado atrapado.

Sus padres llamaron su nombre durante días, incluso bajo la lluvia y el frío. Sin embargo, no encontraron ninguna pista que diera detalles de su paradero: ni ropa, ni huellas, ni restos que permitieran explicar qué había ocurrido. Entonces la posibilidad de un secuestro también fue investigada, pero nunca se obtuvieron pruebas que confirmaran esa hipótesis.

Los padres del pequeño distribuyeron más de 75.000 carteles y enviaron fotografías a escuelas de Estados Unidos y Canadá, con la esperanza de que alguien reconociera a su hijo. Pero el misterio permaneció intacto con el paso de los años. Kurt Newton nunca fue encontrado, y su desaparición sigue siendo uno de los casos más desconcertantes de niños desaparecidos en Estados Unidos.