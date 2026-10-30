Estaba de campamento con su familia, desapareció con 4 años y solo encontraron su triciclo

Imagina programar unas pequeñas vacaciones de campamento con tu familia y que todo termine en tragedia por una desaparición. Así pasó un día de 1975 cuando Kurt, de tan solo 4 años, se esfumó de todos y su caso aún sigue sin resolverse por falta de detalles claros.
Era el 31 de agosto de 1975 cuando Kurt Newton, un niño pequeño, desapareció mientras acampaba con su familia en Estados Unidos. Lo más desconcertante fue que, pese a una de las búsquedas más grandes de la historia del estado, nadie volvió a encontrarlo.
Estaba en un campamento familiar y se esfumó sin dejar rastros
Aquella mañana, la familia pasó el fin de semana del Día del Trabajo en el Natanis Point Campground o Coburn Gorge, en el norte de Maine. Junto con los Newton, estaban otras 3 familias de su vecindario de Manchester, Maine, acampando con ellos. Había sido, según todos los informes, un fin de semana de vacaciones realmente divertido.
Pero alrededor de las 10:30 a.m. de ese día, el mundo de la familia comenzó a ponerse patas arriba. La madre fue a lavar unas zapatillas y el padre salió a buscar leña. Kurt, que vestía una chaqueta azul y pantalones rojizos, habría seguido a su padre en su triciclo. Poco después, una niña de doce años lo vio pedaleando por un camino forestal y fue la última persona conocida que lo vio.
Su triciclo apareció junto al vertedero del campamento, pero el pequeño había desaparecido. Sus padres temieron que alguien se lo hubiera llevado, aunque también existía la posibilidad de que se hubiera perdido en el bosque.
La búsqueda movilizó a más de 3.000 personas en la que participaron policías, guardabosques, voluntarios, perros rastreadores, helicópteros y hasta un avión militar equipado con tecnología infrarroja. Los equipos registraron terrenos peligrosos, revisaron cuevas y cavidades entre las rocas, y hasta excavaron zonas donde Kurt podría haber quedado atrapado.
Sus padres llamaron su nombre durante días, incluso bajo la lluvia y el frío. Sin embargo, no encontraron ninguna pista que diera detalles de su paradero: ni ropa, ni huellas, ni restos que permitieran explicar qué había ocurrido. Entonces la posibilidad de un secuestro también fue investigada, pero nunca se obtuvieron pruebas que confirmaran esa hipótesis.
Los padres del pequeño distribuyeron más de 75.000 carteles y enviaron fotografías a escuelas de Estados Unidos y Canadá, con la esperanza de que alguien reconociera a su hijo. Pero el misterio permaneció intacto con el paso de los años. Kurt Newton nunca fue encontrado, y su desaparición sigue siendo uno de los casos más desconcertantes de niños desaparecidos en Estados Unidos.
En pocas palabras
- Desaparición misteriosa: Kurt Newton, de 4 años, se esfumó en un campamento familiar en 1975 en Estados Unidos.
- Amplia búsqueda: más de 3.000 personas participaron en un operativo que no halló rastro del niño.
- Caso sin resolver: a 51 años de su desaparición, el paradero de Kurt Newton sigue siendo un enigma irresoluto.