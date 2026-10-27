Salió a dar un paseo, desapareció por 7 años y lo encontraron de la peor forma posible

Era una mañana de 2008 cuando la rutina de una familia se quebró por completo. Joshua de 18 años salió de su casa para dar un paseo, pero desapareció al menos por 7 años y su caso aún sigue sin entenderse por falta de detalles claros.
Aunque le prometió a su padre que iba a volver rápido, no fue así. Entonces lo que empezó como una demora se transformó en una búsqueda desesperada que duraría años y terminaría de la peor manera.
Desapareció por 7 años y murió de una forma insólita
En mayo de 2008, Joshua Maddux, un joven de 18 años, salió de su casa en Colorado, Estados Unidos, para dar un paseo y nunca regresó. Su familia lo buscó durante años sin encontrar una sola pista e incluso algunos pensaban que había ido a comenzar una nueva vida en otro lugar.
Pero en agosto de 2015, unos trabajadores empezaron a demoler una vieja cabaña abandonada, situada a menos de un kilómetro y medio de su casa. Al desmontar la chimenea, descubrieron algo espantoso: los restos de una persona llevaban años atrapados en su interior.
Los análisis dentales confirmaron que se trataba de Joshua y lo más extraño era la posición en la que encontraron su cuerpo: encajado boca abajo y con las piernas dobladas. Según los relatos del caso, sus pantalones, zapatos y otras prendas estaban dentro de la cabaña, cerca de la chimenea.
Entender el por qué se había sacado la ropa antes de terminar allí fue un misterio por mucho tiempo. El forense consideró que probablemente había intentado entrar a la cabaña bajando por la chimenea y terminó atrapado, sin poder salir, ya que además no encontraron señales de violencia en sus huesos, por lo que su muerte fue considerada accidental.
Sin embargo, nunca pudieron establecer con certeza cómo murió ni por qué había entrado allí. Después de siete años, su familia finalmente supo dónde estaba. Pero nadie logró responder qué hacía el joven dentro de aquella chimenea, prácticamente sin ropa, cuando sus pertenencias estaban en el interior de la casa.
En pocas palabras
- Joven desaparecido: Joshua Maddux desapareció en 2008 y su caso se convirtió en un misterio mundial.
- Hallazgo macabro: siete años después, sus restos fueron encontrados atrapados en la chimenea de una cabaña abandonada.
- Muerte accidental: el forense determinó que probablemente intentó entrar por la chimenea y quedó atrapado, falleciendo accidentalmente.