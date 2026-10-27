Salió a dar un paseo, desapareció por 7 años y lo encontraron de la peor forma posible

Pero en agosto de 2015, unos trabajadores empezaron a demoler una vieja cabaña abandonada, situada a menos de un kilómetro y medio de su casa. Al desmontar la chimenea, descubrieron algo espantoso: los restos de una persona llevaban años atrapados en su interior.

Los análisis dentales confirmaron que se trataba de Joshua y lo más extraño era la posición en la que encontraron su cuerpo: encajado boca abajo y con las piernas dobladas. Según los relatos del caso, sus pantalones, zapatos y otras prendas estaban dentro de la cabaña, cerca de la chimenea.

Desapareció durante 7 años hasta que encontraron su cuerpo atorado en una chimenea.

Entender el por qué se había sacado la ropa antes de terminar allí fue un misterio por mucho tiempo. El forense consideró que probablemente había intentado entrar a la cabaña bajando por la chimenea y terminó atrapado, sin poder salir, ya que además no encontraron señales de violencia en sus huesos, por lo que su muerte fue considerada accidental.

Sin embargo, nunca pudieron establecer con certeza cómo murió ni por qué había entrado allí. Después de siete años, su familia finalmente supo dónde estaba. Pero nadie logró responder qué hacía el joven dentro de aquella chimenea, prácticamente sin ropa, cuando sus pertenencias estaban en el interior de la casa.