Una condenada a pena de muerte en Estados Unidos sobrevivió a dos inyecciones letales

Chirsta Pike tenía 18 años cuando fue condenada a pena de muerte en 1996. Pasó 30 años en el corredor de la muerte. El día de su ejecución sobrevivió a dos inyecciones letales.

La pena de muerte que salió mal

Luego de cientos de intentos de los abogados de Pike para evitar la pena de muerte, la mujer pasó 30 años en el corredor de la muerte. Esto llegó a su fin cuando pusieron como fecha el 30 de septiembre de 2026 para su condena. Pero ese día sus abogados presentaron un nuevo planteo y la Justicia suspendió la ejecución. Una hora más tarde dieron luz verde para avanzar.

A Pike la llevaron a la sala de ejecuciones, dijo que estaba en paz y que estaba lista para irse. Le aplicaron una inyección, y minutos después preguntó si era normal el dolor que sentía en su brazo, y seguía viva. Como indica el protocolo, le colocaron una segunda dosis de pentobarbital, pero luego de una hora ella seguía con vida, por lo que decidieron trasladarla en ambulancia a un hospital.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una inmediata investigación para determinar qué pasó. Además, suspendió todas las penas de muerte que estaban por ejecutarse hasta fin de este 2026.