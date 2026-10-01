Condenaron al sátiro de Retiro: fue detenido cuando mostraba sus partes íntimas a niños en una plaza

El hombre fue detenido por personal policial. Imagen de archivo.

El sátiro detenido en Retiro

El hecho ocurrió durante la tarde del 25 de septiembre pasado en las inmediaciones del Monumento-Fuente al Primer Cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, a pocos metros del sector de juegos de la Plaza San Martín, en Retiro.

Un grupo de padres que acompañaba a sus hijos advirtió que el hombre realizaba exhibiciones obscenas mientras observaba a los niños y dio aviso al 911. Cuando arribaron efectivos de la Policía de Buenos Aires, el sospechoso intentó escapar, pero fue detenido en forma inmediata por las autoridades.

El hombre fue detenido por personal policial. Imagen de archivo.

Tras la intervención judicial, se dispuso su detención y se recolectaron testimonios sobre lo ocurrido. Posteriormente, fue imputado por el delito de exhibiciones obscenas agravadas, previsto en el artículo 129 del Código Penal.

La fiscalía solicitó la prisión preventiva teniendo en cuenta que el hombre tenía varios antecedentes penales de condena. Ante esta situación, mediante un juicio abreviado, las partes acordaron una pena de 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. El juez homologó el acuerdo de avenimiento 72 horas después del hecho y declaró reincidente al detenido, debido a que contaba con 3 sentencias previas.