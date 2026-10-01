Un hombre fue condenado a 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo tras ser detenido por realizar exhibiciones obscenas mientras observaba a niños que se encontraban en el sector de juegos de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.
Condenaron al sátiro de Retiro: fue detenido cuando mostraba sus partes íntimas a niños en una plaza
Un grupo de padres que acompañaba a sus hijos advirtió que el detenido realizaba exhibiciones obscenas mientras observaba a los niños y dio aviso al 911
La investigación culminó con un juicio abreviado que se realizó en los últimos días contra el hombre que estaba detenido desde fines de la semana pasada.
De esta manera, el imputado fue condenado a través de un juicio abreviado, donde se homologaron los antecedentes penales por una tentativa de robo en Chaco, otra por el mismo delito en Santa Fe y una tercera por hurto en grado de tentativa dictada en Buenos Aires.
El sátiro detenido en Retiro
El hecho ocurrió durante la tarde del 25 de septiembre pasado en las inmediaciones del Monumento-Fuente al Primer Cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, a pocos metros del sector de juegos de la Plaza San Martín, en Retiro.
Un grupo de padres que acompañaba a sus hijos advirtió que el hombre realizaba exhibiciones obscenas mientras observaba a los niños y dio aviso al 911. Cuando arribaron efectivos de la Policía de Buenos Aires, el sospechoso intentó escapar, pero fue detenido en forma inmediata por las autoridades.
Tras la intervención judicial, se dispuso su detención y se recolectaron testimonios sobre lo ocurrido. Posteriormente, fue imputado por el delito de exhibiciones obscenas agravadas, previsto en el artículo 129 del Código Penal.
La fiscalía solicitó la prisión preventiva teniendo en cuenta que el hombre tenía varios antecedentes penales de condena. Ante esta situación, mediante un juicio abreviado, las partes acordaron una pena de 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. El juez homologó el acuerdo de avenimiento 72 horas después del hecho y declaró reincidente al detenido, debido a que contaba con 3 sentencias previas.
En pocas palabras
- Condena por exhibiciones obscenas: un hombre recibió 6 meses de prisión efectiva por mostrar sus genitales a niños en una plaza de Retiro.
- Detención y juicio: fue aprehendido por la Policía de la Ciudad tras ser advertido por padres y condenado en un juicio abreviado.
- Reincidencia: el sujeto contaba con antecedentes por tentativa de robo y hurto en distintas provincias.