Poliladrones: trabajaban en Inteligencia de la Policía Federal pero también hacían escruches

Los elementos que tenían los policías ladrones.

La caída de los policías por el robo

Tras vigilancias encubiertas y tareas de campo, el rodado fue interceptado en la localidad de San Miguel en momentos en que era abordado por los dos policías federales involucrados. Posteriormente, la Justicia libró una orden de allanamiento de urgencia sobre el domicilio desde el cual la pareja acababa de egresar, ubicado en Bella Vista, donde se descubrió un importante arsenal no justificado y dinero en moneda extranjera.

Los policías detenidos fueron identificados como D. G. P. (45), quien es personal administrativo de la División Inteligencia de la Policía Federal Argentina y era el conductor del automóvil empleado en los robos; y A. L. C. (43), personal administrativo y quien viajaba como acompañante.

El otro policía que fue detenido en el allanamiento.

Entre los elementos incautados aparecen 7 armas de fuego de puño -3 de ellas clasificadas como armas de guerra- y abundante cantidad de municiones de diversos calibres, halladas durante el registro de la finca en Bella Vista.

También secuestraron un autoVolkswagen Vento, vehículo clave utilizado para cometer los escruches investigados; 2.400 dólares y 110 euros, teléfonos celulares y documentación de valor probatorio para la causa. La Justicia avaló el accionar policial, dispuso la aprehensión de ambos agentes federales bajo la calificación legal de robo agravado por su comisión en poblado y en banda con efracción y ordenó su traslado a sede judicial a primera audiencia para prestar declaración indagatoria.