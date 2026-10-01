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En Buenos Aires

Poliladrones: trabajaban en Inteligencia de la Policía Federal pero también hacían escruches

La investigación contra los policías se originó a partir de un robo con efracción perpetrado el pasado 11 de julio en una vivienda en Villa Bosch

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Uno de los policías que fue detenido.

Uno de los policías que fue detenido.

Efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a dos miembros del área de Inteligencia de la Policía Federal Argentina, acusados de formar parte de una banda que cometía robos bajo la modalidad escruche -en ausencia de los propietarios- en la localidad bonaerense de Villa Bosch.

Fuentes policiales informaron que la investigación se originó a partir de un robo con efracción perpetrado el pasado 11 de julio en una vivienda en Villa Bosch.

Mediante el relevamiento y análisis de registros fílmicos, los detectives de la fuerza provincial identificaron el auto utilizado por los delincuentes para cometer el robo: un Volkswagen Vento que operaba con el apoyo de un segundo vehículo.

Los elementos que ten&iacute;an los polic&iacute;as ladrones.

Los elementos que tenían los policías ladrones.

La caída de los policías por el robo

Tras vigilancias encubiertas y tareas de campo, el rodado fue interceptado en la localidad de San Miguel en momentos en que era abordado por los dos policías federales involucrados. Posteriormente, la Justicia libró una orden de allanamiento de urgencia sobre el domicilio desde el cual la pareja acababa de egresar, ubicado en Bella Vista, donde se descubrió un importante arsenal no justificado y dinero en moneda extranjera.

Los policías detenidos fueron identificados como D. G. P. (45), quien es personal administrativo de la División Inteligencia de la Policía Federal Argentina y era el conductor del automóvil empleado en los robos; y A. L. C. (43), personal administrativo y quien viajaba como acompañante.

El otro polic&iacute;a que fue detenido en el allanamiento.

El otro policía que fue detenido en el allanamiento.

Entre los elementos incautados aparecen 7 armas de fuego de puño -3 de ellas clasificadas como armas de guerra- y abundante cantidad de municiones de diversos calibres, halladas durante el registro de la finca en Bella Vista.

También secuestraron un autoVolkswagen Vento, vehículo clave utilizado para cometer los escruches investigados; 2.400 dólares y 110 euros, teléfonos celulares y documentación de valor probatorio para la causa. La Justicia avaló el accionar policial, dispuso la aprehensión de ambos agentes federales bajo la calificación legal de robo agravado por su comisión en poblado y en banda con efracción y ordenó su traslado a sede judicial a primera audiencia para prestar declaración indagatoria.

En pocas palabras

  • Policías Federales: detenidos dos efectivos de Inteligencia de la Policía Federal por robos.
  • Modalidad Escruche: se les acusa de integrar una banda que cometía robos en ausencia de moradores.
  • Allanamientos y Secuestros: hallaron armas, municiones, dinero en moneda extranjera y vehículos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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