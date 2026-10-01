La traición a la confianza acumulada tras años de trabajo terminó de la peor manera. Dos mujeres que habían sido desvinculadas de una conocida agencia de viajes del centro mendocino quedaron detenidas, acusadas de planear y concretar un robo fríamente calculado contra sus antiguos empleadores.
Cayeron tras un robo millonario a una agencia de viajes y recuperaron el dinero en 4 monedas
Eran exempleadas de un local céntrico y usaron llaves guardadas para entrar de noche. Encontraron el botín tras allanamientos en Guaymallén y Las Heras
Aprovechando que conservaban copias de las llaves del local, esperaron a la madrugada del pasado 21 de septiembre para actuar sin levantar sospechas. Entraron sigilosamente fuera del horario de atención y se llevaron no solo efectivo, sino también documentación vital para el funcionamiento del comercio, como fichas de clientes, talonarios de recibos y cupones de pago.
El rastro de las llaves y la caída en los allanamientos
El trabajo de inteligencia de los efectivos de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Capital no tardó en atar los cabos sueltos. Las sospechas apuntaron rápidamente hacia el entorno cercano del negocio y las miradas se posaron sobre las dos exempleadas.
Este miércoles, la Policía desplegó 4 allanamientos simultáneos en viviendas de Guaymallén y Las Heras. El operativo fue un éxito: además de detener a las dos acusadas, los investigadores recuperaron más de $4,5 millones, 5.500 dólares, 470 euros y cerca de medio millón de pesos chilenos. También secuestraron contratos laborales, cheques, documentación comercial clave.
También se decomisaron teléfonos celulares y tarjetas SIM que serán sometidos a peritajes informáticos para establecer si existieron más personas involucradas en la logística del robo. Ambas mujeres quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, imputadas y a la espera de que se defina su situación procesal.
En pocas palabras
- Detenidas por robo: dos exempleadas de una agencia de viajes fueron arrestadas por sustraer efectivo y documentación.
- Fortuna recuperada: se recuperaron más de 4,5 millones de pesos, dólares, euros y pesos chilenos.
- Allanamiento exitoso: los operativos policiales en Guaymallén y Las Heras permitieron la detención y el secuestro de elementos importantes.