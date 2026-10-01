Cayeron tras un robo millonario a una agencia de viajes y recuperaron el dinero en 4 monedas

Aprovechando que conservaban copias de las llaves del local, esperaron a la madrugada del pasado 21 de septiembre para actuar sin levantar sospechas. Entraron sigilosamente fuera del horario de atención y se llevaron no solo efectivo, sino también documentación vital para el funcionamiento del comercio, como fichas de clientes, talonarios de recibos y cupones de pago.

El impresionante botín hallado durante los allanamientos incluía miles de dólares, euros, pesos chilenos y efectivo local.

El rastro de las llaves y la caída en los allanamientos

El trabajo de inteligencia de los efectivos de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Capital no tardó en atar los cabos sueltos. Las sospechas apuntaron rápidamente hacia el entorno cercano del negocio y las miradas se posaron sobre las dos exempleadas.