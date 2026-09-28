Quién es el hombre que quiso engañar al seguro con el robo de su camioneta y la jugada le salió mal

Quién es el hombre que inventó el robo de su camioneta

El implicado en la falsa denuncia fue identificado por fuentes judiciales como Damián Milohnic, de 42 años. Tras admitir ante las autoridades policiales que la camioneta nunca había sido robada sino entregada voluntariamente a personas de su entorno, quedó de inmediato bajo la condición de aprehendido.

A raíz de su confesión, el fiscal Álvaro Garganta ordenó su detención e imputación por el delito de "falsa denuncia".

Cómo fue el accidente y la caída del vehículo al arroyo

La mentira comenzó a desmoronarse durante la mañana del domingo, cerca de las 10:30, cuando vecinos del barrio alertaron al 911 sobre la presencia de una camioneta Volkswagen Amarok volcada y sumergida en el arroyo El Gato, a la altura de las calles 1 y 514.

El hallazgo derivó en un importante operativo de rescate. Al no poder ver hacia el interior debido a la cúpula cerrada y los vidrios polarizados del rodado, los efectivos debieron utilizar kayaks para aproximarse y descartar la presencia de personas atrapadas en el habitáculo.