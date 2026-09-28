Quién es el hombre que quiso engañar al seguro con el robo de su camioneta y la jugada le salió mal

Una insólita maniobra delictiva para intentar engañar a una compañía de seguro, terminó con un hombre detenido en la ciudad de La Plata. El sospechoso se presentó en la comisaría para denunciar que había sido víctima de un robo, pero el efectivo accionar de la Policía descubrió la verdad detrás del episodio.
El engaño comenzó cuando el dueño del vehículo se hizo presente en la sede policial, afirmando que dos delincuentes lo habían abordado en la calle y le habían robado su camioneta. Sin embargo, pocas horas después, el rodado apareció sumergido en las aguas de un arroyo cercano.
Ante el hallazgo de la camioneta, los investigadores citaron nuevamente al denunciante para profundizar en los detalles del robo. Durante la entrevista, el sujeto comenzó a caer en marcadas contradicciones, mostró un evidente estado de nerviosismo y finalmente terminó confesando que había inventado el asalto para encubrir la pérdida del vehículo y reclamar la indemnización del seguro.
Quién es el hombre que inventó el robo de su camioneta
El implicado en la falsa denuncia fue identificado por fuentes judiciales como Damián Milohnic, de 42 años. Tras admitir ante las autoridades policiales que la camioneta nunca había sido robada sino entregada voluntariamente a personas de su entorno, quedó de inmediato bajo la condición de aprehendido.
A raíz de su confesión, el fiscal Álvaro Garganta ordenó su detención e imputación por el delito de "falsa denuncia".
Cómo fue el accidente y la caída del vehículo al arroyo
La mentira comenzó a desmoronarse durante la mañana del domingo, cerca de las 10:30, cuando vecinos del barrio alertaron al 911 sobre la presencia de una camioneta Volkswagen Amarok volcada y sumergida en el arroyo El Gato, a la altura de las calles 1 y 514.
El hallazgo derivó en un importante operativo de rescate. Al no poder ver hacia el interior debido a la cúpula cerrada y los vidrios polarizados del rodado, los efectivos debieron utilizar kayaks para aproximarse y descartar la presencia de personas atrapadas en el habitáculo.