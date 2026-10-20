Ropa con sangre, un peón detenido y una maestra desaparecida: "Quiero que mi mamá aparezca viva"

La situación del sospechoso se agravó de manera drástica tras un allanamiento en su domicilio particular, donde los agentes policiales secuestraron evidencias de alto impacto pericial. En el lugar se encontraron una camisa, una bombacha de campo y una cuchilla con manchas de sangre. Al respecto, el hijo de la víctima detalló con preocupación: “Están peritando las cosas que encontraron en la casa de un sospechoso”, a la espera de que los análisis de laboratorio determinen de manera fehaciente si los restos hemáticos corresponden a sangre humana.

El misterio en torno a la docente rural se inició el pasado martes 6 de octubre a las seis de la mañana, momento en el que partió desde su hogar hacia la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, establecimiento donde había asumido funciones como directora hacía menos de tres meses. El último contacto directo con su entorno tuvo lugar al anochecer del día siguiente mediante un escueto mensaje de texto: “Hola, bien. Allá”. Cuando intentaron responderle minutos más tarde, el teléfono se apagó para siempre.

Para su entorno íntimo, la teoría de una partida por voluntad propia carece por completo de sustento. Al recordar la primera inspección ocular que pudieron realizar desde el exterior del establecimiento educativo, Sebastián reconstruyó una escena sumamente sospechosa: “Me asomé por la ventana y vi un jean, un saquito y un equipo de mate de ella por la ventana. Pero no estaba la bolsa transparente que había llevado”.

En base a ese hallazgo y al aislamiento geográfico del predio escolar, la familia está convencida de que la mujer fue víctima de una maniobra delictiva planificada: “Ella no salió sola del colegio, porque hay que pasar con caballos. Puede ser que la hayan apurado, porque jamás se va a olvidar su ropa. Nos hicieron creer que se fue sola, pero ella no toma, no fuma, es una mujer cristiana, trabajadora y luchadora”, enfatizó el joven.

Cansados de las demoras y de las versiones encontradas en el inicio de las actuaciones, los familiares de la maestra desaparecida en Corrientes apuntaron contra el manejo inicial de la pesquisa: “No tenemos noticias todavía. Están jugando con la angustia y los sentimientos de los hijos y de la familia, una vergüenza”, concluyó Sebastián mientras la comunidad redobla el pedido de justicia en toda la provincia.