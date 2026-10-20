El reclamo por el paradero de Nancy Godoy se trasladó del monte correntino al centro de la ciudad de Esquina. Tras catorce días de intensos rastrillajes a pie y a caballo entre malezales y caminos anegados, los tres hijos de la maestra desaparecida en Corrientes decidieron encabezar una concurrida movilización junto a colegas, allegados y vecinos para exigir avances concretos en la búsqueda de la docente rural.
Ropa con sangre, un peón detenido y una maestra desaparecida: "Quiero que mi mamá aparezca viva"
A dos semanas del último contacto con Nancy Godoy, sus familiares encabezaron una multitudinaria marcha. Hay un detenido al que le secuestraron varios elementos
En medio de una marcha cargada de conmoción y carteles con el rostro de la mujer de 52 años, Sebastián, el hijo menor de Nancy, tomó la palabra para visibilizar el drama que atraviesa la familia: “Queríamos estar en una marcha. En las anteriores habíamos estado en el campo buscando, pero acá estamos. Damos todo por mi mamá. Quiero que aparezca viva y sana”, expresó con angustia en declaraciones televisivas.
La manifestación coincidió con un giro sustancial en el expediente judicial que conduce la fiscalía interviniente. En las últimas horas, las fuerzas de seguridad concretaron la detención de un peón rural identificado como Ezequiel Bordón, acusado formalmente de entorpecimiento de la investigación. El hombre formaba parte del grupo de trabajadores rurales que habitualmente se encargaba de escoltar a caballo a la educadora hasta el edificio escolar debido a la dificultad del terreno.
La situación del sospechoso se agravó de manera drástica tras un allanamiento en su domicilio particular, donde los agentes policiales secuestraron evidencias de alto impacto pericial. En el lugar se encontraron una camisa, una bombacha de campo y una cuchilla con manchas de sangre. Al respecto, el hijo de la víctima detalló con preocupación: “Están peritando las cosas que encontraron en la casa de un sospechoso”, a la espera de que los análisis de laboratorio determinen de manera fehaciente si los restos hemáticos corresponden a sangre humana.
El misterio en torno a la docente rural se inició el pasado martes 6 de octubre a las seis de la mañana, momento en el que partió desde su hogar hacia la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, establecimiento donde había asumido funciones como directora hacía menos de tres meses. El último contacto directo con su entorno tuvo lugar al anochecer del día siguiente mediante un escueto mensaje de texto: “Hola, bien. Allá”. Cuando intentaron responderle minutos más tarde, el teléfono se apagó para siempre.
Para su entorno íntimo, la teoría de una partida por voluntad propia carece por completo de sustento. Al recordar la primera inspección ocular que pudieron realizar desde el exterior del establecimiento educativo, Sebastián reconstruyó una escena sumamente sospechosa: “Me asomé por la ventana y vi un jean, un saquito y un equipo de mate de ella por la ventana. Pero no estaba la bolsa transparente que había llevado”.
En base a ese hallazgo y al aislamiento geográfico del predio escolar, la familia está convencida de que la mujer fue víctima de una maniobra delictiva planificada: “Ella no salió sola del colegio, porque hay que pasar con caballos. Puede ser que la hayan apurado, porque jamás se va a olvidar su ropa. Nos hicieron creer que se fue sola, pero ella no toma, no fuma, es una mujer cristiana, trabajadora y luchadora”, enfatizó el joven.
Cansados de las demoras y de las versiones encontradas en el inicio de las actuaciones, los familiares de la maestra desaparecida en Corrientes apuntaron contra el manejo inicial de la pesquisa: “No tenemos noticias todavía. Están jugando con la angustia y los sentimientos de los hijos y de la familia, una vergüenza”, concluyó Sebastián mientras la comunidad redobla el pedido de justicia en toda la provincia.
En pocas palabras
- Maestra desaparecida: Nancy Godoy desapareció en Corrientes hace 14 días; reclaman avances en la búsqueda.
- Hallazgos clave: Se detuvo a un peón rural tras encontrar ropa y una cuchilla con manchas de sangre en su domicilio.
- Pedido familiar: El hijo de Godoy exige que su madre aparezca viva y sana, y cuestiona la investigación inicial.