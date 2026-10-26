AYSAM diseñó un plan de emergencia para desviar líquidos cloacales hacia una finca privada

AYSAM anunció su plan.

Por otra parte, las autoridades confirmaron que, a corto plazo, se iniciará la construcción de un nuevo colector para solucionar el problema de forma definitiva en los próximos meses.

Asimismo, se gestiona un financiamiento internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para modernizar por completo la red sanitaria provincial y garantizar su funcionamiento a largo plazo.

Cómo serán los vuelcos de líquidos cloacales en un terreno privado

“Si la colectora máxima toma carga, se van a derivar los líquidos para que no desborden justamente en esta zona de conflicto, que es donde los ciudadanos pueden verse afectados”, explicó el funcionario sobre los vuelcos y desvíos.

“Este entubamiento va 7 kilómetros hacia el norte, por un canal de riego exclusivo hasta llegar a un campo de vuelco en una especie de área de cultivo restringido”, agregó sobre este plan de emergencia diseñado mientras se construye el nuevo colector.

En un caso de fuerza mayor, será utilizado el Pescara como ya pasó hace meses. Para ello, AYSAM deberá obtener la autorización del Departamento General de Irrigación: “Se está estudiando a través de modelos de simulación, que si con la corriente del Súper Niño, viene muy anegado el colector, se pueda hacer un bombeo aguas arriba”.

La clave, de hacerlo, sería que “sea un bombeo manejado online, con señales de alerta, y que se tengan que activar justamente como mal menor, en el caso de que suceda una gran tormenta”.

Nuevo colector para evitar desbordes cloacales

Como medida estructural, AYSAM tiene prevista la construcción de un colector de 3 kilómetros, paralelo a los demás, que irá por el sur. “Ya se han hecho las aperturas de sobres y se están analizando las ofertas, así que, creería que en un mes ya debería empezar la construcción, que dura entre 8 y 9 meses”, dijo Hernández sobre la solución de mediano plazo.

El préstamo del BID para obras

AYSAM ha calificado para un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para crisis sanitarias, por U$S150 millones. Con ese dinero, la empresa Aguas Mendocinas tiene prevista la construcción de una nueva colectora máxima.

“Esa es para la Mendoza de los próximos 30 años”, anticipó Hernández.