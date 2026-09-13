La historia detrás de 3 casos sin resolver por los que ofrecen millones: pistas, misterios y sospechas

Los familiares de los 3 jóvenes desaparecidos no dejaron de buscarlos.

¿Qué pasó con ellos? Si alguien tiene datos certeros para esclarecer sus desapariciones, se pueden comunicar al 911, entre otras vías.

Un llamado interrumpido y la última antena en Villavicencio

Nataniel Ricardo Guzmán tenía 38 años al momento de su desaparición, es abogado jujeño y se desempeñaba en los Tribunales de Familia de Las Heras.

Fue visto por última vez el 27 de enero de 2023. Había regresado antes de tiempo de un viaje a Mar de Ajó junto a su expareja tras una discusión. Según la reconstrucción de la causa, ese día salió de su departamento ubicado en la calle Avellaneda de Ciudad sin llevarse su documentación, billetera ni herramientas de trabajo.

La última comunicación fue con su ex, por WhatsApp, ese mismo 27 de enero a las 13.36. A partir de allí, todo fue misterio.

El jujeño Nataniel Guzmán está desaparecido desde el 27 de enero y la familia pide que se investigue a la novia y que no hagan distinción de género.

Los datos periciales aportados por la compañía Claro revelaron que la última señal de su celular se registró días después, el 2 de febrero a las 19.48, impactando en una antena de la zona de Canota, cerca de Villavicencio (Las Heras). A pesar de los intensos rastrillajes en ese sector precordillerano, la justicia no logró hallar rastros del hombre.

Un conflicto laboral y una señal que se apagó en Guaymallén

Darío Sebastián Codina Bandes tenía 26 años cuando desapareció el 17 de enero de 2023. Dedicado a la venta e intercambio de motos usadas, ese mediodía estuvo en las inmediaciones de la Feria del Usado de Guaymallén.

Los registros técnicos determinaron que a las 12 de ese día el teléfono de Codina se ubicó por última vez en la calle Agustín Álvarez al 400. Luego, el equipo se apagó definitivamente y cesó todo tipo de respuesta a mensajes o llamadas.

Sebastián Codina Banes, uno de los tres desaparecidos en Mendoza en enero de este año. Este viernes habrá una manifestación en el barrio Unimev, pidiendo por su aparición con vida.

Aunque en un principio la causa se instruyó como búsqueda de paradero, el avance de la investigación volcó el expediente hacia la hipótesis de un homicidio. En septiembre de 2025, las autoridades detuvieron a Ariel Rosales, un hombre que le dio trabajo y una habitación a Codina. Testimonios incriminatorios apuntaron a disputas previas entre ambos como móvil del ataque. Sin embargo, pese al arresto de él y su padre Daniel Rosales, el paradero del cuerpo de Codina continúa siendo una incógnita.

Un bar en Perdriel y el misterio del barrio Juan Pablo II

El primer caso de esta trágica seguidilla ocurrió en la madrugada del 4 de enero de 2023. Juan Manuel Martínez Araujo (29), de tez blanca, barba corta y con un tatuaje distintivo con el nombre "Franchesco" en uno de sus brazos, había salido horas antes a reunirse con amigos.

La tarde del martes 3 de enero de 2023, aproximadamente a las 19, Martínez Araujo se encontraba en el bar La Belu, ubicado en el paraje Tres Esquinas de Perdriel, Luján de Cuyo. Tras compartir unas bebidas, se retiró del lugar a bordo de un vehículo con uno de sus conocidos.

Juan Manuel Martínez está desaparecido desde el 4 de enero pasado.

De acuerdo con las declaraciones del testigo, alrededor de las 2 de la mañana del 4 de enero el joven descendió del automóvil en las cercanías de la calle San Martín (o Ruta 15), a la altura del barrio Juan Pablo II. Desde aquel instante se perdió todo contacto con él. Las hipótesis del caso han recorrido diversos móviles y se especula con un posible ajuste de cuentas o la huída voluntaria por una deuda por drogas, aunque no hay detenidos ni pruebas concretas que permitan dar con respuestas certeras.

Aporte anónimo y recompensa

El Ministerio de Seguridad y Justicia brindó los siguientes contactos:

Dirección de Investigaciones: 0800-222-7627 / 261-385-7138

Unidad Fiscal de Homicidios: (0261) 348-7844 / 348-7845 / 348-7846

Correo electrónico: [email protected]

Línea de emergencias: 911

El Gobierno prometió estricta reserva de identidad de quien aporte datos que sirvan para esclarecer las desapariciones.