Las etiquetas de buena parte de su ropa habían sido cuidadosamente arrancadas, eliminando posibles pistas sobre su procedencia. Junto a su cuerpo encontraron una pistola Browning de 9 milímetros cuyo número de serie había sido borrado, además de 34 cartuchos de munición.

¿Quién era Jennifer Fairgate? un misterio sin resolver

Otro detalle aumentó el misterio: Jennifer había reservado la habitación para dos personas. Su supuesto acompañante figuraba como Lois Fergate, pero nadie pudo confirmar que aquel hombre hubiera estado realmente en el hotel. Las autoridades investigaron su pasado, revisaron sus pertenencias e intentaron reconstruir sus últimos movimientos. Sin embargo, no lograron establecer quién era ni de dónde había llegado.

En 2017, más de dos décadas después, sus restos fueron exhumados para realizar nuevos análisis. Los resultados aportaron pistas sobre su edad y posible origen europeo, pero no revelaron su verdadero nombre. Más de 30 años después, la mujer de la habitación 2805 continúa siendo un misterio absoluto. Nadie ha conseguido descubrir quién era realmente, por qué utilizaba una identidad falsa ni qué historia escondía detrás de aquella misteriosa estancia en Oslo.