En un reconocido hotel tuvo lugar un misterio sin resolver que aún desconcierta a todos. El caso comenzó tras el hallazgo de una mujer sin vida dentro de su habitación, rodeada de pistas falsas y un rastro cuidadosamente borrado. Décadas después, la verdadera historia detrás de este hecho sigue siendo una incógnita.
Una misteriosa mujer con identificación falsa fue vista en un hotel y 30 años después, nadie sabe quién era realmente
Otro caso de misterios sin resolver tiene como protagonista a una mujer encontrada sin vida en su habitación. Hasta el día de hoy no se sabe quién la asesinó
Una misteriosa mujer con identificación falsa fue hallada muerta en un hotel y 30 años después, nadie sabe quién era realmente
El 3 de junio de 1995, un guardia de seguridad se acercó a la habitación 2805 del lujoso hotel Oslo Plaza, en Noruega. Golpeó la puerta y, segundos después, escuchó un disparo. Cuando finalmente consiguieron entrar, encontraron una escena inquietante: una mujer vestida completamente de negro sin vida sobre la cama, con una pistola junto a su cuerpo. Pero lo más desconcertante no fue lo que encontraron, sino todo lo que parecía haber desaparecido.
La mujer se había registrado como Jennifer Fergate, de 21 años, y había proporcionado una dirección en Bélgica. Sin embargo, los investigadores descubrieron que aquella dirección era falsa y no consiguieron encontrar registros que confirmaran su identidad. En la habitación no había pasaporte, billetera, dinero ni tarjetas de crédito.
Las etiquetas de buena parte de su ropa habían sido cuidadosamente arrancadas, eliminando posibles pistas sobre su procedencia. Junto a su cuerpo encontraron una pistola Browning de 9 milímetros cuyo número de serie había sido borrado, además de 34 cartuchos de munición.
Otro detalle aumentó el misterio: Jennifer había reservado la habitación para dos personas. Su supuesto acompañante figuraba como Lois Fergate, pero nadie pudo confirmar que aquel hombre hubiera estado realmente en el hotel. Las autoridades investigaron su pasado, revisaron sus pertenencias e intentaron reconstruir sus últimos movimientos. Sin embargo, no lograron establecer quién era ni de dónde había llegado.
En 2017, más de dos décadas después, sus restos fueron exhumados para realizar nuevos análisis. Los resultados aportaron pistas sobre su edad y posible origen europeo, pero no revelaron su verdadero nombre. Más de 30 años después, la mujer de la habitación 2805 continúa siendo un misterio absoluto. Nadie ha conseguido descubrir quién era realmente, por qué utilizaba una identidad falsa ni qué historia escondía detrás de aquella misteriosa estancia en Oslo.
En pocas palabras
- Misterio sin resolver: hallaron una mujer sin vida en una habitación de hotel en Noruega.
- Identidad falsa: se registró como Jennifer Fergate, pero la información y pertenencias eran inexistentes.
- Sin pistas: a 30 años del hallazgo, su verdadera identidad y los motivos del crimen siguen siendo un enigma.