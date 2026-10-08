Una advertencia que vuelve a encender las alarmas sobre la inteligencia artificial

Una advertencia que vuelve a encender los alarmas globales

Durante una audiencia ante el Concejo Municipal de Nueva York, el especialista reiteró sus temores sobre el ritmo acelerado en el desarrollo de la tecnología y el riesgo real de que la humanidad pierda el control de estos sistemas.

Esta reaparición ante las autoridades estadounidenses reafirma la postura de científicos disidentes que sostienen que las grandes firmas de inteligencia artificial priorizan la carrera comercial por encima de los protocolos de seguridad indispensables.