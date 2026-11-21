Anthropic fundada por ex-miembros de OpenAI, prioriza la seguridad y ética en inteligencia artificial, enfrentando tensiones con autoridades, como Donald Trump. EFE/EPA/Adam Vaughan

De la salida de OpenAI al liderazgo en inteligencia artificial

El origen de Anthropic está directamente vinculado a una fractura interna dentro de OpenAI, cuando a fines de 2020 los hermanos Dario y Daniela Amodei dejaron sus vicepresidencias al considerar que la creadora de ChatGPT priorizaba la velocidad comercial por encima de las pruebas de seguridad:

Fundación con exintegrantes clave: en 2021 lanzaron la firma en San Francisco junto a antiguos colegas como Tom Brown (líder de ingeniería de GPT-3), Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish y Chris Olah, estructurándola como una corporación de beneficio público (PBC) con un fideicomiso independiente orientado a priorizar la ética sobre el lucro inmediato.

en 2021 lanzaron la firma en San Francisco junto a antiguos colegas como Tom Brown (líder de ingeniería de GPT-3), Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish y Chris Olah, estructurándola como una corporación de beneficio público (PBC) con un fideicomiso independiente orientado a priorizar la ética sobre el lucro inmediato. Facturación récord y alertas por costos: impulsada por su familia de modelos Claude y sus herramientas de programación como Claude Code, la empresa alcanzó en octubre de 2026 un ritmo de facturación anualizado de 81.000 millones de dólares, aunque arrastra pérdidas operativas y compromisos de gasto por unos 900.000 millones en infraestructura computacional.

impulsada por su familia de modelos Claude y sus herramientas de programación como Claude Code, la empresa alcanzó en octubre de 2026 un ritmo de facturación anualizado de 81.000 millones de dólares, aunque arrastra pérdidas operativas y compromisos de gasto por unos 900.000 millones en infraestructura computacional. Restricción por seguridad global: la firma limitó al público general el acceso a su modelo más avanzado, Claude Mythos, tras detectar que su capacidad para hallar vulnerabilidades informáticas o asistir en investigaciones biológicas representa un riesgo crítico.

Los choques políticos y el impacto en Wall Street

Más allá de su desempeño comercial frente a competidores como OpenAI y Google, el desembarco de Anthropic en Wall Street ocurre bajo una fuerte tensión regulatoria y geopolítica en torno al alcance militar de la tecnología:

Conflicto con el Pentágono y la Casa Blanca: a principios de año, el Departamento de Defensa rompió un contrato de 200 millones de dólares y catalogó a la firma como un "riesgo para la cadena de suministro" luego de que rechazara retirar sus prohibiciones contra la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y las armas totalmente autónomas, pese a que trascendió el uso previo de Claude en análisis logísticos de operaciones en Venezuela e Irán.

a principios de año, el Departamento de Defensa rompió un contrato de 200 millones de dólares y catalogó a la firma como un "riesgo para la cadena de suministro" luego de que rechazara retirar sus prohibiciones contra la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y las armas totalmente autónomas, pese a que trascendió el uso previo de Claude en análisis logísticos de operaciones en Venezuela e Irán. Demandas e influencia electoral: Anthropic demandó al Gobierno estadounidense denunciando represalias políticas, advirtió sobre posibles investigaciones antimonopolio en su folleto bursátil e inyectó, junto a comités vinculados a OpenAI , más de 55 millones de dólares en las elecciones de medio mandato de noviembre para apoyar candidatos afines.

Anthropic demandó al Gobierno estadounidense denunciando represalias políticas, advirtió sobre posibles investigaciones antimonopolio en su folleto bursátil e inyectó, junto a comités vinculados a , más de 55 millones de dólares en las elecciones de medio mandato de noviembre para apoyar candidatos afines. Reclamo ante la ONU: en septiembre pasado, Dario Amodei advirtió ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que los modelos avanzados constituyen ya "el problema de seguridad global más importante" y reclamó controles internacionales vinculantes, en abierto contraste con la postura desregulatoria de la Casa Blanca.

Claves del estreno bursátil de Anthropic

La salida a bolsa de la desarrolladora de Claude concentra la atención de los analistas internacionales debido a la magnitud de los capitales involucrados y al ajuste en su valuación inicial frente a la volatilidad del mercado tecnológico.

La salida a bolsa de Anthropic se da en un marco de debate sobre el uso militar y la regulación de la inteligencia artificial.

Detalles de la oferta pública: la compañía debutará en el Nasdaq bajo la sigla ANT con una emisión cercana a los 825 millones de acciones valuadas entre 70 y 78 dólares por unidad, buscando recaudar más de 64.000 millones de dólares.

la compañía debutará en el Nasdaq bajo la sigla ANT con una emisión cercana a los 825 millones de acciones valuadas entre 70 y 78 dólares por unidad, buscando recaudar más de 64.000 millones de dólares. Respaldo de los gigantes del sector: en paralelo a la oferta general en Wall Street , siete referentes mundiales de la tecnología y los semiconductores (Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC) adquirirán participaciones por otros 26.000 millones de dólares.

en paralelo a la oferta general en , siete referentes mundiales de la y los semiconductores (Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC) adquirirán participaciones por otros 26.000 millones de dólares. Competencia directa en el mercado: su ecosistema empresarial y doméstico compite frente a frente con ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google, sosteniendo el debate entre la rentabilidad a corto plazo y las multimillonarias inversiones requeridas en centros de datos.

Si bien la tasación actual de 1,4 billones de dólares resulta inferior a los 2 billones proyectados meses atrás, el desempeño inicial de sus títulos marcará el pulso de las inversiones globales en sistemas autónomos durante los próximos meses.