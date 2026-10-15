La compañía de inteligencia artificial Anthropic encendió las alarmas de la comunidad internacional al revelar que los modelos de lenguaje de tamaño reducido están a pocos meses de lograr la capacidad de multiplicarse y propagarse de forma autónoma a través de dispositivos domésticos comunes, informó EFE.
La advertencia de cómo la inteligencia artificial podrá multiplicarse
La compañía de inteligencia artificial Anthropic alertó que pequeños modelos digitales podrán operar sin centros de datos. Los desafíos para la tecnología
Un hallazgo que transforma la tecnología
Según una investigación liderada por su equipo de ciberseguridad, Frontier Red Team, este fenómeno no requerirá el respaldo de grandes centros de datos, lo que representa un punto de inflexión para la tecnología y la ciencia.
El estudio demostró que la potencia combinada de aparatos cotidianos conectados a internet resulta suficiente para sostener redes distribuidas de software sin un punto central de control.
Cómo funciona la replicación autónoma
El experimento de laboratorio evidenció la vulnerabilidad de los ecosistemas inteligentes cuando no cuentan con barreras de ciberseguridad estrictas:
- Pruebas exitosas con Smart TV: los investigadores vincularon 15 reproductores económicos con Android TV para ejecutar de manera coordinada un modelo de lenguaje distribuido de inteligencia artificial.
- Propagación en red sin servidores centrales: aunque los prototipos actuales cometen errores en ciclos complejos, las versiones avanzadas ya lograron replicarse de principio a fin en entornos de prueba.
- Plazos previstos por la ciencia de datos: Anthropic calcula que la convergencia tecnológica necesaria para este tipo de propagación masiva se alcanzará hacia finales de 2026.
- Dificultad de neutralización: la ausencia de un nodo central de apagado convierte a estas redes autónomas en amenazas complejas de rastrear y desactivar para los proveedores de internet.
Nuevos estándares de seguridad para la inteligencia artificial
Frente a este escenario, la firma de inteligencia artificial instó a los fabricantes de electrodomésticos y a las empresas de tecnología a eliminar las contraseñas por defecto y reforzar los protocolos de fábrica.
Proteger los dispositivos del hogar se posiciona como una prioridad urgente para evitar que el avance de la ciencia informática termine vulnerando la privacidad de los usuarios.
En pocas palabras
- IA autónoma: modelos de lenguaje pequeños podrán multiplicarse sin centros de datos, según Anthropic.
- Tecnología emergente: experimentos con Smart TV demuestran replicación en red sin servidores centrales.
- Seguridad: se insta a fabricantes a reforzar protocolos para proteger dispositivos domésticos.