Cómo evoluciona la autonomía en la inteligencia artificial

Para comprender el alcance y la evolución de estas herramientas, los especialistas clasifican el comportamiento de la inteligencia artificial según su capacidad de decisión y acción en tres niveles progresivos.

La autonomía incrementa riesgos de ciberseguridad, privacidad y control a medida que la inteligencia artificial ejecuta tareas de forma independiente.

Los 3 niveles de autonomía y sus riesgos para la tecnología

La distinción entre un asistente pasivo y un agente autónomo resulta determinante para evaluar los riesgos operativos que asume una organización o un usuario particular: