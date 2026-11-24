Las denuncias por violencia de género en Mendoza aumentaron 8%.

"Argentina atraviesa momentos complejos en líneas generales en cuanto a lo que es agresividad en los entornos digitales", explicó Romina Zapata, integrante de GENTIC y editora del trabajo.

La especialista advirtió que, aunque desde 2023 el país cuenta con la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital a la legislación de protección integral contra las violencias hacia las mujeres, todavía existen importantes deudas en materia de políticas públicas y respuestas institucionales.

Esta es la entrevista a Romina Zapata de GENTIC, en El Siete:

Las agresiones sexuales, entre las más frecuentes

La investigación identificó distintas modalidades de violencia digital. Entre las más reportadas aparece el ciberflashing, que consiste en recibir contenido sexual sin haberlo consentido. Esta práctica fue mencionada por 39% de las encuestadas.

También se registraron la exposición involuntaria a contenidos de violencia sexual en internet, con 30%, y el acoso sexual digital, con 25%.

"En líneas generales, la violencia digital contra las mujeres es principalmente una violencia sexual que busca afectar la integridad sexual de las mujeres", señaló Zapata.

La especialista explicó que no existe una edad determinada para ser víctima de estas agresiones. Si bien las jóvenes suelen tener una relación más permanente con las plataformas, las distintas modalidades de violencia atraviesan a mujeres de todas las edades.

También marcó una diferencia entre los perfiles de los agresores. En situaciones como el envío de contenido sexual no solicitado suelen aparecer desconocidos que utilizan cuentas falsas o anónimas. En cambio, en las agresiones de mayor gravedad, como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, los responsables suelen ser parejas o ex parejas.

"Las violencias que registran mayor daño, las que pueden llevar a la ideación suicida o al suicidio, en general son ejercidas por personas conocidas, personas que ya venían ejerciendo otras formas de violencia de género", advirtió.

El impacto de la violencia digital en la vida cotidiana

Las consecuencias no quedan limitadas al ámbito virtual. Según el relevamiento, 3 de cada 4 mujeres (75%) sufrieron efectos concretos a raíz de estas agresiones.

Entre las principales consecuencias aparecen la desconfianza interpersonal (37%), el estrés o la ansiedad (31%), la necesidad de modificar conductas para proteger su seguridad personal (25%) y el miedo a realizar actividades dentro y fuera de internet (23%).

Además, 13% optó por autocensurarse o cerrar sus perfiles en redes sociales, restringiendo su participación en los espacios digitales.

Para Zapata, es fundamental comprender que las agresiones cometidas a través de una pantalla tienen consecuencias reales y pueden provocar daños psicológicos profundos.

Inteligencia artificial: desnudos falsos y violencia en las escuelas de Mendoza

Uno de los fenómenos que más preocupa a GENTIC es el crecimiento de las imágenes y los videos sexuales falsos creados mediante inteligencia artificial, conocidos como deepfakes o porn deepfakes.

Se trata de montajes digitales que utilizan fotografías de personas reales para generar imágenes o videos de contenido sexual sin su consentimiento. La facilidad de acceso a estas aplicaciones amplía las posibilidades de producir y difundir este tipo de material.

"Es una de las violencias que más está creciendo en el mundo", sostuvo Zapata, quien señaló que las nuevas generaciones pueden tener habilidades técnicas para manejar estas herramientas, pero no necesariamente cuentan con educación sobre su utilización crítica y responsable.

Muchos delitos sexuales se cometen a través de intenet.

La preocupación también alcanza a las instituciones educativas de Mendoza. Según relató la integrante de GENTIC, actualmente se registran situaciones en escuelas de la provincia y de otros puntos del país en las que alumnas fueron desnudadas digitalmente mediante inteligencia artificial.

Las consecuencias que describen las chicas incluyen ansiedad, estrés, miedo a salir y una profunda sensación de intimidación.

"Hay que tomar conciencia de que cualquier violencia que se produce en el ámbito digital tiene un impacto real. No es menos importante porque suceda a través de una pantalla", remarcó.

El desafío, planteó, involucra al Estado, las escuelas, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas tecnológicas. No alcanza con enseñar a utilizar las herramientas de inteligencia artificial: también es necesario promover una educación digital que permita reconocer los riesgos, prevenir las agresiones y actuar frente a ellas.

Las deudas pendientes de la legislación

Aunque la sanción de la Ley Olimpia (27.736), en 2023, representó un avance al incorporar la violencia digital dentro de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, el informe advierte que todavía existen vacíos legales.

Entre ellos, señala que numerosas conductas, como la difusión no consentida de material íntimo, el ciberflashing y los montajes sexuales realizados con inteligencia artificial, no están tipificadas específicamente en el Código Penal nacional.

GENTIC también advierte sobre la falta de dispositivos especializados para atender a las víctimas y las dificultades para obtener y preservar evidencia digital. A esto se suma la revictimización institucional: el contacto con organismos estatales suele convertirse en uno de los momentos más difíciles para quienes buscan ayuda.

Desde la organización impulsan el tratamiento del Proyecto de Ley Belén, orientado a penalizar la obtención y difusión no consentida de material íntimo y el uso malicioso de inteligencia artificial, además de la implementación federal de la Ley Ema para prevenir y abordar el acoso y la violencia digital en ámbitos educativos.

Los resultados de Huellas invisibles muestran que la violencia de género no termina en los espacios físicos. También se reproduce en las redes, utiliza nuevas tecnologías y condiciona la libertad, la intimidad y la participación pública de las mujeres. El desafío es que las respuestas institucionales avancen a la misma velocidad que las formas de agresión.