Abrumado por la soledad y con el anhelo de encontrar una mujer con quien compartir sus días, un hombre pasaba parte de su tiempo libre usando las redes sociales. Hasta que en 2020 empezó a ver los videos de un perfil bajo el nombre de Jéssica Oliveira quien acumulaba más de 300.000 seguidores.
Pasó el tiempo y entre charla y charla la conexión llegó a más, pero lo que él no sabía es que su vida cambiaría por completo al momento de conocerla en persona.
Fue estafado por el amor de su vida tras viajar 2000 kilómetros
Edimar Rocha Martins es un albañil brasileño de 49 años divorciado. Como atravesaba un período difícil en su vida, las conversaciones con la mujer que conoció via redes sociales parecía ser un nuevo salto.
La mujer le expresaba constantemente su tristeza por vivir sola en su granja y manifestaba su deseo de hallar a un hombre para formar una pareja. Pero la promesa no terminaba allí: la joven afirmaba en sus grabaciones que estaba dispuesta a sostener económicamente a su futuro compañero para que no tuviera que trabajar nunca más en su vida.
Convencido de haber conocido al amor de su vida tras intercambiar mensajes privados con el perfil, Edimar creyó sinceramente que su destino estaba junto a ella. Impulsado por esa ilusión, el 9 de octubre decidió vender absolutamente todas sus pertenencias y bienes personales para financiar el traslado.
Sin dudarlo, empezó una travesía de dos jornadas completas para recorrer casi 2.000 kilómetros desde Maranhão hasta Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais. Llegó el domingo 11 de octubre lleno de esperanza, pero sin disponer de una dirección concreta ni de un lugar de encuentro establecido.
Al no lograr comunicarse por su celular, comenzó a caminar por las calles céntricas mostrando fotografías del rostro de la joven impresas en papel para preguntar si la conocían.
Sin embargo, se chocó con la amarga verdad: la mujer no existía y era en realidad un avatar creado enteramente con inteligencia artificial. El perfil había sido concebido únicamente con el fin de ganar audiencia y promocionar la venta de productos en línea.
Sin plata ni conocidos, el hombre pidió ayuda y las trabajadoras sociales le brindaron alimentos, servicios de higiene y le gestionaron un pasaje de colectivo para volver a su casa.
En pocas palabras
- Un albañil brasileño: viajó 2000 km para conocer a una influencer que conoció online.
- Engaño virtual: descubrió que la mujer era un avatar de inteligencia artificial creado para estafar.
- Final amargo: vendió todas sus pertenencias, lo estafaron y debió regresar a su hogar con ayuda municipal.