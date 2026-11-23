La mujer le expresaba constantemente su tristeza por vivir sola en su granja y manifestaba su deseo de hallar a un hombre para formar una pareja. Pero la promesa no terminaba allí: la joven afirmaba en sus grabaciones que estaba dispuesta a sostener económicamente a su futuro compañero para que no tuviera que trabajar nunca más en su vida.

Convencido de haber conocido al amor de su vida tras intercambiar mensajes privados con el perfil, Edimar creyó sinceramente que su destino estaba junto a ella. Impulsado por esa ilusión, el 9 de octubre decidió vender absolutamente todas sus pertenencias y bienes personales para financiar el traslado.

El hombre que fue estafado por el amor de su vida tras viajar 2000 kilómetros.

Sin dudarlo, empezó una travesía de dos jornadas completas para recorrer casi 2.000 kilómetros desde Maranhão hasta Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais. Llegó el domingo 11 de octubre lleno de esperanza, pero sin disponer de una dirección concreta ni de un lugar de encuentro establecido.

Al no lograr comunicarse por su celular, comenzó a caminar por las calles céntricas mostrando fotografías del rostro de la joven impresas en papel para preguntar si la conocían.

Sin embargo, se chocó con la amarga verdad: la mujer no existía y era en realidad un avatar creado enteramente con inteligencia artificial. El perfil había sido concebido únicamente con el fin de ganar audiencia y promocionar la venta de productos en línea.

Sin plata ni conocidos, el hombre pidió ayuda y las trabajadoras sociales le brindaron alimentos, servicios de higiene y le gestionaron un pasaje de colectivo para volver a su casa.