La carrera por descarbonizar el transporte aéreo acaba de marcar un hito histórico en Asia. Un avión eléctrico con pasajeros completó con éxito su primer despegue tripulado en China, consolidando un paso decisivo hacia los vuelos comerciales sin combustible. Se trata del CE-25A, una aeronave desarrollada por la empresa estatal COMAC (Corporación de Aeronaves Comerciales de China) que realizó su ensayo en Binzhou, en la provincia oriental de Shandong.
A diferencia de otras aeronaves experimentales livianas, este modelo fue concebido desde cero como un avión comercial de pasajeros, ya que cumple con la exigente normativa china CCAR-25 en materia de seguridad aérea. Durante la jornada de prueba realizada el sábado 14 de noviembre, la sesión operativa total se extendió por 57 minutos y 46 segundos, de los cuales el avión eléctrico permaneció en el aire durante 16 minutos y 38 segundos, recorriendo 60,4 kilómetros con dos pilotos y un ingeniero de pruebas a bordo sin registrar inconvenientes técnicos.
Un avión sin turbinas: cómo funcionan sus diez ventiladores eléctricos
A simple vista, el rasgo más llamativo del CE-25A es la ausencia total de las grandes turbinas convencionales que equipan a las aeronaves tradicionales. En su lugar, este avión sin turbinas incorpora diez ventiladores eléctricos entubados y alineados sobre las alas, un esquema de propulsión distribuida que reparte el empuje entre múltiples impulsores más pequeños y que demostró gran estabilidad y eficiencia durante el vuelo tripulado.
En cuanto a sus prestaciones técnicas, la aeronave cuenta con capacidad para 19 asientos, un peso máximo de despegue de 10 toneladas, una velocidad crucero de 300 km/h y un techo operativo de 2.400 metros de altura. Con una autonomía de 400 kilómetros, este avión eléctrico regional está diseñado específicamente para conectar ciudades situadas a entre 200 y 400 kilómetros de distancia —un trayecto equivalente al tramo entre Buenos Aires y Rosario—, ofreciendo frecuencias diarias en rutas hoy dominadas por autos, micros o trenes.
El camino hacia este ensayo comenzó el 2 de febrero con su primer despegue autónomo, al que siguieron 19 pruebas de validación sin tripulación bajo un sistema de control denominado por los medios locales como “vuelo inteligente”. El desarrollo involucró a la Universidad Jiao Tong de Shanghái y al gigante fabricante de baterías CATL, lo que confirma la estrategia de China de trasladar el liderazgo de su industria de autos eléctricos directamente al sector aeronáutico.
Qué falta para poder viajar en este avión eléctrico comercial
Pese al éxito técnico de la demostración, los pasajeros todavía deberán esperar para abordar un vuelo regular en el CE-25A. La compañía COMAC ya presentó ante la Administración de Aviación Civil de China la solicitud para obtener el certificado de tipo, el aval regulatorio indispensable que acredita que el diseño es seguro para operar comercialmente y que, aunque ya fue admitido a trámite, aún aguarda su aprobación definitiva.
Este avance se suma a otros hitos recientes de la aviación eléctrica mundial, como la certificación obtenida en enero de 2025 por el cuadriplaza chino RX4E y el vuelo tripulado de 27 minutos que realizó en agosto el modelo X1 de la firma sueca Heart Aerospace. Según adelantaron especialistas del sector, el CE-25A inaugurará una familia completa de aeronaves sustentables que incluirá aviones de mayor porte, jets ejecutivos, unidades de rescate y versiones de carga no tripulada.
En pocas palabras
- Avión eléctrico: El CE-25A de China completó su primer vuelo tripulado, demostrando un avance en el transporte aéreo sustentable.
- Propulsión: La aeronave cuenta con diez ventiladores eléctricos en las alas en lugar de turbinas convencionales.
- Certificación pendiente: El avión necesita la aprobación regulatoria de la Administración de Aviación Civil de China para vuelos comerciales.