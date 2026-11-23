En cuanto a sus prestaciones técnicas, la aeronave cuenta con capacidad para 19 asientos, un peso máximo de despegue de 10 toneladas, una velocidad crucero de 300 km/h y un techo operativo de 2.400 metros de altura. Con una autonomía de 400 kilómetros, este avión eléctrico regional está diseñado específicamente para conectar ciudades situadas a entre 200 y 400 kilómetros de distancia —un trayecto equivalente al tramo entre Buenos Aires y Rosario—, ofreciendo frecuencias diarias en rutas hoy dominadas por autos, micros o trenes.

El camino hacia este ensayo comenzó el 2 de febrero con su primer despegue autónomo, al que siguieron 19 pruebas de validación sin tripulación bajo un sistema de control denominado por los medios locales como “vuelo inteligente”. El desarrollo involucró a la Universidad Jiao Tong de Shanghái y al gigante fabricante de baterías CATL, lo que confirma la estrategia de China de trasladar el liderazgo de su industria de autos eléctricos directamente al sector aeronáutico.

El avión eléctrico chino viajó con tres pasajeros

Qué falta para poder viajar en este avión eléctrico comercial

Pese al éxito técnico de la demostración, los pasajeros todavía deberán esperar para abordar un vuelo regular en el CE-25A. La compañía COMAC ya presentó ante la Administración de Aviación Civil de China la solicitud para obtener el certificado de tipo, el aval regulatorio indispensable que acredita que el diseño es seguro para operar comercialmente y que, aunque ya fue admitido a trámite, aún aguarda su aprobación definitiva.

Este avance se suma a otros hitos recientes de la aviación eléctrica mundial, como la certificación obtenida en enero de 2025 por el cuadriplaza chino RX4E y el vuelo tripulado de 27 minutos que realizó en agosto el modelo X1 de la firma sueca Heart Aerospace. Según adelantaron especialistas del sector, el CE-25A inaugurará una familia completa de aeronaves sustentables que incluirá aviones de mayor porte, jets ejecutivos, unidades de rescate y versiones de carga no tripulada.