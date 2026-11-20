La función web permite verificar contenidos sin necesidad de tener cuenta en la red social TikTok. EFE/EPA/ Allison Dinner.

Cómo detectar contenidos de inteligencia artificial en TikTok

La nueva página web habilitada por TikTok en su Centro de Transparencia funciona de manera abierta y no exige contar con un perfil registrado en la red social para analizar archivos generados con inteligencia artificial:

Verificación en segundos: cualquier persona puede descargar el video de la plataforma que desee comprobar, subirlo al portal oficial y recibir una confirmación inmediata sobre si fue producido con las herramientas de TikTok AI.

cualquier persona puede descargar el video de la plataforma que desee comprobar, subirlo al portal oficial y recibir una confirmación inmediata sobre si fue producido con las herramientas de TikTok AI. Protección contra suplantación de imagen: la compañía presentó la función opcional Likeness Detection, mediante la cual los creadores verificados que acrediten su identidad recibirán alertas automáticas si otras cuentas utilizan su rostro o imagen sin autorización para poder denunciarlas directamente.

la compañía presentó la función opcional Likeness Detection, mediante la cual los creadores verificados que acrediten su identidad recibirán alertas automáticas si otras cuentas utilizan su rostro o imagen sin autorización para poder denunciarlas directamente. Sanciones por contenido engañoso: según explicó Tom Varghese, responsable Global de Políticas Públicas de inteligencia artificial en la empresa, aquellos perfiles que infrinjan las normas sobre representaciones dañinas o no consentidas serán eliminados de la plataforma.

Nuevos controles parentales en la red social

Además de las herramientas vinculadas a la inteligencia artificial, TikTok incorporó medidas destinadas a fortalecer la seguridad de los adolescentes y acompañar a las familias dentro de la red social:

Supervisión de interacciones sin invadir mensajes: los padres podrán visualizar con qué cuentas interactúan sus hijos, a quiénes agregan, eliminan o bloquean y con quiénes intercambian mensajes, aunque sin acceder al contenido privado de las conversaciones para resguardar la privacidad juvenil.

los padres podrán visualizar con qué cuentas interactúan sus hijos, a quiénes agregan, eliminan o bloquean y con quiénes intercambian mensajes, aunque sin acceder al contenido privado de las conversaciones para resguardar la privacidad juvenil. Alertas de actividad y salud mental: el sistema notificará a los adultos cuando los menores publiquen un video, mostrará el alcance de la audiencia y prepara una alerta especial —desarrollada junto al Hospital Infantil de Boston y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio— ante búsquedas repetidas vinculadas a autolesiones o suicidio.

el sistema notificará a los adultos cuando los menores publiquen un video, mostrará el alcance de la audiencia y prepara una alerta especial —desarrollada junto al Hospital Infantil de Boston y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio— ante búsquedas repetidas vinculadas a autolesiones o suicidio. Guía para educadores y tendencias culturales: la plataforma estrenó una guía de seguridad para docentes y destacó que, en el último año, los contenidos más impulsados por los usuarios fueron el deporte (+155 %), las manualidades como el ganchillo (+46 %), el cine animado y las recomendaciones literarias que impulsaron la venta de 50 millones de libros en Europa.

Claves sobre el uso de las nuevas herramientas de TikTok

Las actualizaciones presentadas en Londres establecen nuevos mecanismos de verificación y resguardo tanto para usuarios ocasionales como para creadores de contenido y familias.

Acceso abierto sin registro: no es necesario iniciar sesión ni poseer una cuenta activa en TikTok para utilizar la herramienta web del Centro de Transparencia y comprobar el origen de un video.

no es necesario iniciar sesión ni poseer una cuenta activa en para utilizar la herramienta web del Centro de Transparencia y comprobar el origen de un video. Alcance de la detección: el verificador identifica si el material audiovisual fue generado mediante las herramientas de inteligencia artificial integradas en la propia aplicación.

el verificador identifica si el material audiovisual fue generado mediante las herramientas de integradas en la propia aplicación. Registro voluntario para creadores: la herramienta Likeness Detection requiere que los creadores elegibles validen su identidad a través de un socio externo de confianza antes de activar las notificaciones por uso indebido de su imagen.

La combinación de detección abierta de archivos sintéticos, alertas biométricas opcionales y orientación preventiva busca elevar los estándares de confianza y seguridad dentro del ecosistema digital.