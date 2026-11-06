Meta, Google y TikTok demandaron a California para frenar una ley que limita el uso en menores

El debate sobre la protección digital de la infancia sumó un nuevo capítulo judicial en Estados Unidos. Las gigantes tecnológicas Meta, Google y TikTok interpusieron demandas por separado ante los tribunales del estado de California para bloquear la aplicación de una estricta legislación que restringe las funciones consideradas adictivas para usuarios menores de 16 años.
La ofensiva judicial en Estados Unidos
Según informó EFE, la Ley 1709 de la Asamblea, promulgada por el gobernador de California, Gavin Newsom, busca transformar las dinámicas de consumo digital en niños y adolescentes al prohibir herramientas de fidelización intensiva:
- Bloqueo de funciones adictivas: la normativa prohíbe explícitamente el uso del desplazamiento infinito (infinite scroll), la reproducción automática de videos (autoplay) y los algoritmos de contenido recomendado para menores.
- Verificación de edad y supervisión: exige a las empresas validar de forma fehaciente la edad de cada perfil y crea una comisión estatal de seguridad electrónica para auditar el cumplimiento.
- Argumentación de las tecnológicas: en sus demandas presentadas ante la Justicia de Estados Unidos, Meta, Google y TikTok invocaron el derecho a la libertad de expresión constitucional y la protección de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.
Litigios acumulados y antecedentes en la salud mental juvenil
La acción legal iniciada contra la norma de California se produce en un contexto de creciente presión judicial contra las plataformas por su impacto en la población joven:
- Demandas por uso compulsivo: este año, jurados de Estados Unidos declararon la responsabilidad de las plataformas por diseñar interfaces que favorecen la adicción y afectan la salud mental de los menores.
- Sanciones multimillonarias: gigantes como Meta y Google enfrentan fallos y multas históricas por engañar a los consumidores sobre la seguridad de las plataformas y los riesgos asociados a su uso.
- Foco en el modelo de negocio: las decisiones judiciales colocaron bajo la lupa las características de diseño de servicios como Instagram, YouTube y TikTok destinadas a prolongar el tiempo de permanencia.
Preguntas frecuentes sobre las demandas a Meta, Google y TikTok
El conflicto entre las normativas de protección a menores y las grandes empresas tecnológicas genera repercusiones globales en el ámbito de la regulación digital.
- ¿Por qué demandaron Meta, Google y TikTok al estado de California? Para suspender la entrada en vigencia de la Ley 1709, la cual les prohíbe utilizar reproducción automática, desplazamiento infinito y recomendación de contenidos en menores de 16 años.
- ¿Qué argumentos presentaron las empresas ante la Justicia de Estados Unidos? Adujeron que la norma vulnera la libertad de expresión garantizada por la Constitución y que la Ley de Decencia en las Comunicaciones las ampara frente al control de contenidos.
- ¿Qué cambios exige la ley de California a las plataformas? Obliga a implementar sistemas estrictos de verificación de edad y elimina las funciones orientadas a maximizar la permanencia continua de niños y adolescentes en las aplicaciones.
La disputa legal abierta en California sienta un precedente decisivo para el futuro de las redes sociales. El resultado de las demandas determinará si los estados tienen la potestad de limitar las herramientas algorítmicas de las plataformas o si prevalecerán los argumentos de libertad de expresión e inmunidad tecnológica.
En pocas palabras
- Tecnológicas contra ley: Meta, Google y TikTok demandaron a California por restricciones a menores.
- Restricciones clave: prohibición de scroll infinito, autoplay y contenido recomendado para menores de 16 años.
- Argumento de defensa: Las empresas alegan violación a la libertad de expresión y protección de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.