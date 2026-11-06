Meta, Google y TikTok demandaron a California para frenar una ley que limita el uso en menores

La ofensiva judicial en Estados Unidos

Según informó EFE, la Ley 1709 de la Asamblea, promulgada por el gobernador de California, Gavin Newsom, busca transformar las dinámicas de consumo digital en niños y adolescentes al prohibir herramientas de fidelización intensiva:

Bloqueo de funciones adictivas: la normativa prohíbe explícitamente el uso del desplazamiento infinito (infinite scroll), la reproducción automática de videos (autoplay) y los algoritmos de contenido recomendado para menores.

la normativa prohíbe explícitamente el uso del desplazamiento infinito (infinite scroll), la reproducción automática de videos (autoplay) y los algoritmos de contenido recomendado para menores. Verificación de edad y supervisión: exige a las empresas validar de forma fehaciente la edad de cada perfil y crea una comisión estatal de seguridad electrónica para auditar el cumplimiento.

exige a las empresas validar de forma fehaciente la edad de cada perfil y crea una comisión estatal de seguridad electrónica para auditar el cumplimiento. Argumentación de las tecnológicas: en sus demandas presentadas ante la Justicia de Estados Unidos, Meta, Google y TikTok invocaron el derecho a la libertad de expresión constitucional y la protección de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.

Litigios acumulados y antecedentes en la salud mental juvenil

La acción legal iniciada contra la norma de California se produce en un contexto de creciente presión judicial contra las plataformas por su impacto en la población joven: