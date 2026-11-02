Meta llegó a un acuerdo judicial para frenar un juicio sobre los efectos de Instagram en una joven

El acuerdo extrajudicial de Meta

Los abogados de la compañía anunciaron ante el tribunal federal de Los Ángeles que lograron conciliar con la defensa de K.D.B., una demandante de 18 años que acusaba al diseño algorítmico de generar adicción y episodios severos de autolesión.

Meta refuerza controles, la compañía implementa sistemas avanzados de inteligencia artificial y verificación para identificar a menores en sus plataformas.

Si bien los términos económicos del pacto se mantuvieron bajo confidencialidad, el acuerdo evita que los máximos ejecutivos de la firma deban prestar declaración pública durante el proceso.