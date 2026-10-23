Las multas y acuerdos más millonarios que debió pagar Meta en Estados Unidos por la protección de datos

El modelo de negocio de Meta, basado en la recopilación masiva de información para alimentar su red de publicidad personalizada y el engagement de sus plataformas, ha colocado repetidamente a la compañía bajo la lupa de los tribunales y organismos reguladores de Estados Unidos.
La presión judicial sobre Meta y la privacidad en Estados Unidos
Las promesas incumplidas sobre el manejo ético de la privacidad, los riesgos para la salud mental de los menores y las filtraciones de perfiles derivaron en millonarias sanciones y acuerdos económicos contra la empresa fundada por Mark Zuckerberg.
A lo largo de los últimos años, cuatro casos emblemáticos destacan por la magnitud de sus montos y por el precedente legal que marcaron en la industria tecnológica.
El podio de las mayores sanciones contra Mark Zuckerberg
Las investigaciones estatales, federales y demandas colectivas en Estados Unidos derivaron en resoluciones históricas contra la matriz de Facebook e Instagram:
- El histórico fallo judicial de Nuevo México (US$ 25.000 millones - 2026): dictado por el juez Francis Mathew, se convirtió en la sanción más alta fijada en un tribunal contra la compañía. La justicia determinó que Meta incurrió en engaño sistemático sobre la protección de datos personales y mantuvo accesos a socios comerciales tras el escándalo de Cambridge Analytica.
- El acuerdo extrajudicial masivo con estados por adicción juvenil (US$ 18.000 millones - 2026): Meta pactó desembolsar hasta 18.000 millones de dólares a decenas de estados de Estados Unidos para cerrar una demanda colectiva que acusaba a la firma de usar funciones adictivas que afectaban la salud mental de niños y adolescentes. El trato incluyó además la implementación de límites de uso diarios y controles parentales reforzados en Instagram y Facebook.
- La sanción regulatoria con la FTC (US$ 5.000 millones - 2019): la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos impuso esta multa récord por incumplimiento de ordenamientos previos de privacidad, obligando a Mark Zuckerberg a reestructurar los comités de ciberseguridad internos.
- El cierre de la demanda colectiva de usuarios (US$ 725 millones - 2022): para poner fin a un litigio masivo iniciado por usuarios cuyos perfiles fueron expuestos sin consentimiento a Cambridge Analytica, Meta acordó el pago de esta cifra antes de ir a juicio oral.
Las consecuencias para Mark Zuckerberg y el futuro de las redes
Las millonarias sanciones evidencian la creciente firmeza de los tribunales y fiscales de Estados Unidos para limitar los abusos en la gestión de datos privados y proteger a los usuarios.
Las constantes apelaciones y renegociaciones de la firma de Mark Zuckerberg más el impacto acumulado de estos fallos empuja a Meta a revisar de manera estructural sus protocolos de seguridad para mitigar el riesgo regulatorio a nivel global.
En pocas palabras
- Meta: la firma enfrenta sanciones millonarias en Estados Unidos por manejo de datos.
- Acuerdos clave: se destacan multas por privacidad, adicción juvenil y el caso Cambridge Analytica.
- Impacto regulatorio: las sanciones impulsan a Meta a revisar sus protocolos de seguridad globalmente.