Las multas y acuerdos más millonarios que debió pagar Meta en Estados Unidos por la protección de datos

La presión judicial sobre Meta y la privacidad en Estados Unidos

Las promesas incumplidas sobre el manejo ético de la privacidad, los riesgos para la salud mental de los menores y las filtraciones de perfiles derivaron en millonarias sanciones y acuerdos económicos contra la empresa fundada por Mark Zuckerberg.

A lo largo de los últimos años, cuatro casos emblemáticos destacan por la magnitud de sus montos y por el precedente legal que marcaron en la industria tecnológica.