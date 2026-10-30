Meta superó previsiones con ganancias récord y Mark Zuckerberg anunció un hito clave

El anuncio de Mark Zuckerberg sobre la IA de Meta

Durante la presentación de resultados, el director ejecutivo ratificó que el nuevo agente personal Muse superó los 10 millones de usuarios registrados en Estados Unidos y Canadá a pocas semanas de su lanzamiento, informó APNews.

Mark Zuckerberg destacó que las cuantiosas inversiones en infraestructura computacional están rindiendo frutos para Meta, permitiendo escalar modelos avanzados de inteligencia artificial que transformarán las tareas cotidianas y el rendimiento operativo de la compañía.