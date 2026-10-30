Meta superó previsiones con ganancias récord y Mark Zuckerberg anunció un hito clave

Las acciones del gigante tecnológico se dispararon tras reportar ingresos por 64.600 millones de dólares y un fuerte crecimiento operativo impulsado por Meta, consolidando su liderazgo en la carrera de inteligencia artificial. Las cifras presentadas al mercado internacional destacan el impacto estratégico de los planes trazados por Mark Zuckerberg.
El anuncio de Mark Zuckerberg sobre la IA de Meta
Durante la presentación de resultados, el director ejecutivo ratificó que el nuevo agente personal Muse superó los 10 millones de usuarios registrados en Estados Unidos y Canadá a pocas semanas de su lanzamiento, informó APNews.
Mark Zuckerberg destacó que las cuantiosas inversiones en infraestructura computacional están rindiendo frutos para Meta, permitiendo escalar modelos avanzados de inteligencia artificial que transformarán las tareas cotidianas y el rendimiento operativo de la compañía.
Sanciones judiciales y reestructuración de capital en Meta
El balance financiero de Meta reflejó un trimestre atravesado por pronunciados giros legales y corporativos:
- Multa récord en la Justicia: un fallo en Nuevo México dictaminó un pago de 25.000 millones de dólares por reclamos vinculados a la privacidad de los usuarios de Facebook.
- Acuerdo sobre salud mental juvenil: la firma sumó un costo derivado del acuerdo por 18.000 millones de dólares alcanzado con 48 estados de Estados Unidos para restringir el acceso a menores de edad en sus plataformas.
- Emisión de acciones sin voto: el directorio aprobó la creación de acciones Clase C listadas en bolsa para captar capital masivo destinado a inteligencia artificial sin alterar el control accionario en manos de Mark Zuckerberg.
A pesar de las severas sanciones judiciales y el costo de los acuerdos regulatorios, la estrategia financiera de Meta demuestra una solidez operativa respaldada por millones de usuarios.
La apuesta decidida por la inteligencia artificial se consolida como el gran motor de crecimiento para la compañía, posicionando a Mark Zuckerberg a la cabeza de una transformación digital que busca redefinir la interacción humana a través de la tecnología.
En pocas palabras
- Meta superó previsiones: la compañía reportó ingresos por 64.600 millones de dólares en el último trimestre.
- Avance en IA: el agente personal Muse alcanzó los 10 millones de usuarios en EE.UU. y Canadá.
- Contexto financiero: la empresa afrontó multas y acuerdos por un total de 43.000 millones de dólares.