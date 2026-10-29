Nvidia invertirá millones de dólares en Meta para impulsar un sorpresivo proyecto de inteligencia artificial

Un acuerdo multimillonario para acelerar la IA de Meta

La alianza estratégica contempla el uso preferencial de procesadores Vera Rubin y unidades Vera CPU, diseñadas para escalar las cargas de trabajo más complejas en las plataformas de la firma de Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta.

Con esta colaboración, ambas corporaciones buscan optimizar de extremo a extremo la capacidad de cómputo para alimentar a Muse, el agente autónomo con el que pretenden llevar la superinteligencia a miles de millones de usuarios.