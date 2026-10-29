El gigante de los semiconductores Nvidia anunció un desembolso 3.000 millones de dólares para potenciar los centros de datos de Meta, acelerando la carrera global en inteligencia artificial. La medida forma parte de un ambicioso plan de financiamiento, marcando una alianza sin precedentes en la industria de la tecnología.
Nvidia invertirá millones de dólares en Meta para impulsar un sorpresivo proyecto de inteligencia artificial
La inyección de capital reforzará la infraestructura de microchips y supercomputadores. La alianza estratégica entre Meta y los gigantes de la tecnología
Un acuerdo multimillonario para acelerar la IA de Meta
La alianza estratégica contempla el uso preferencial de procesadores Vera Rubin y unidades Vera CPU, diseñadas para escalar las cargas de trabajo más complejas en las plataformas de la firma de Mark Zuckerberg.
Con esta colaboración, ambas corporaciones buscan optimizar de extremo a extremo la capacidad de cómputo para alimentar a Muse, el agente autónomo con el que pretenden llevar la superinteligencia a miles de millones de usuarios.
La jugada de Meta que genera atención en Wall Street
Además del aporte de Nvidia, otros líderes del mercado de microchips como AMD y Broadcom se sumaron a la ronda de captación de capital de Meta, alcanzando un respaldo conjunto superior a los 5.000 millones de dólares.
Esta red de financiamiento circular entre los principales actores de la inteligencia artificial despierta cautela entre los analistas financieros debido al elevado nivel de endeudamiento que exige la infraestructura tecnológica de próxima generación.
En pocas palabras
- Inversión de Nvidia: la compañía desembolsará 3.000 millones de dólares para potenciar centros de datos de Meta.
- Alianza tecnológica: Meta recibirá capital de Nvidia, AMD y Broadcom para acelerar proyectos de inteligencia artificial.
- Objetivo compartido: ambas empresas buscan optimizar la capacidad de cómputo para impulsar el agente autónomo Muse.