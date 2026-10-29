Ni papel para reciclar ni botellas plásticas: esto es lo que realmente atrae plagas de cucarachas alemanas a tu casa

Las cajas de cartón atraen cucarachas.

Uno de los motivos por los que las cajas resultan atractivas es que no solo funcionan como escondite, sino que también pueden servir de alimento. Aaron Ashbrook, profesor de entomología de la Universidad Estatal de Luisiana, explicó que las cucarachas pueden consumir cartón y también utilizarlo como refugio.

En sintonía, las cajas corrugadas presentan un riesgo particular por su estructura interna. Sus canales y pequeños espacios permiten que las cucarachas encuentren lugares protegidos para esconderse, desplazarse y establecerse sin quedar expuestos a la vista.

La cucaracha alemana puede desarrollar plagas con facilidad dentro de las cajas de cartón.

Además, el cartón puede absorber olores que intervienen en la comunicación de las cucarachas. Matt Frye, especialista en manejo integrado de plagas de la Universidad de Cornell, señaló que este material puede retener feromonas que favorecen la agrupación de las Blattodeas. Así, una caja guardada durante mucho tiempo puede convertirse en un sitio favorable para su permanencia.

Para reducir este riesgo, una de las medidas más sencillas y predecibles consiste en tirar las cajas de cartón que ya no se necesitan. Si es imprescindible conservar algunas, conviene evitar el contacto directo con el suelo y mantenerlas en lugares secos, limpios y ventilados. Así, las cucarachas no podrán desarrollar sus nidos.