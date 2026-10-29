Las cucarachas pueden aparecer en una vivienda incluso cuando se mantienen buenos hábitos de limpieza. Aunque muchas personas se preocupan por las bolsas de basura, las botellas plásticas o el papel guardado para reciclar, existe otro elemento cotidiano que puede favorecer la presencia de estos insectos y promueve el desarrollo de plagas de la Blattodea.
Ni papel para reciclar ni botellas plásticas: esto es lo que realmente atrae plagas de cucarachas alemanas a tu casa
Las cucarachas alemanas son las más populares en nuestro país. Para evitar que desarrollen sus nidos en casa es vital modificar este mal hábito
Si tenés cartón para reciclar, las cucarachas desarrollarán sus nidos en tu casa
Las cajas de cartón representan uno de los mayores atractivos para las plagas de cucarachas. Este material ofrece condiciones que facilitan el refugio y la alimentación de la Blattodea, especialmente cuando permanece guardado durante mucho tiempo.
El cartón es un material habitual en mudanzas, compras y tareas de organización del hogar. Sin embargo, conservarlo durante meses en garajes, depósitos o armarios poco ventilados puede convertirse en un problema. Estos espacios suelen ofrecer oscuridad, escasa circulación de personas y rincones donde los insectos pueden permanecer ocultos.
Uno de los motivos por los que las cajas resultan atractivas es que no solo funcionan como escondite, sino que también pueden servir de alimento. Aaron Ashbrook, profesor de entomología de la Universidad Estatal de Luisiana, explicó que las cucarachas pueden consumir cartón y también utilizarlo como refugio.
En sintonía, las cajas corrugadas presentan un riesgo particular por su estructura interna. Sus canales y pequeños espacios permiten que las cucarachas encuentren lugares protegidos para esconderse, desplazarse y establecerse sin quedar expuestos a la vista.
Además, el cartón puede absorber olores que intervienen en la comunicación de las cucarachas. Matt Frye, especialista en manejo integrado de plagas de la Universidad de Cornell, señaló que este material puede retener feromonas que favorecen la agrupación de las Blattodeas. Así, una caja guardada durante mucho tiempo puede convertirse en un sitio favorable para su permanencia.
Para reducir este riesgo, una de las medidas más sencillas y predecibles consiste en tirar las cajas de cartón que ya no se necesitan. Si es imprescindible conservar algunas, conviene evitar el contacto directo con el suelo y mantenerlas en lugares secos, limpios y ventilados. Así, las cucarachas no podrán desarrollar sus nidos.