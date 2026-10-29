Alerta por corte de agua de AYSAM en Guaymallén: cuáles son las zonas y calles afectadas

Una importante zona de Guaymallén se quedará sin servicio de agua potable durante casi todo este jueves. La interrupción del suministro comenzó a las 9 y se extenderá hasta las 23.59, según informó la empresa Aguas Mendocinas (AYSAM) a través de sus canales oficiales.
La falta de servicio se debe a una serie de tareas programadas para el empalme y mejora de las redes de distribución que abastecen al departamento más poblado del Gran Mendoza.
Los sectores que se verán afectados por el corte de agua
De acuerdo con lo detallado por AYSAM, los trabajos afectarán a dos áreas bien definidas del territorio departamental durante un lapso de 15 horas:
- Primer sector: delimitado por la lateral norte del Acceso Este y calle O'Brien, y desde calle Alberdi hasta Allayme.
- Segundo sector: comprendido entre las calles Pedro Molina y Mathus Hoyos, y entre Gobernador Videla (Costanera) y Allayme.
En ambos cuadrantes, los grifos dejaron de entregar agua a partir de las 9, por lo que se recomienda a los vecinos organizar con tiempo las tareas domésticas esenciales.
Consejos para cuidar el agua potable
Frente a la extensión del corte, la compañía pidió a la población hacer un uso medido y solidario de las reservas para evitar que se vacíen los tanques domiciliarios antes del restablecimiento del servicio.
Entre las principales sugerencias, se solicita guardar previamente dos litros de agua potable embotellada por integrante de la familia en envases limpios.
Durante las horas de corte, se pide no utilizar lavarropas automáticos ni lavavajillas, evitar el riego de jardines y limitar el uso de las canillas a lo estrictamente necesario.
Prohibiciones y control de pérdidas
Desde la empresa recordaron que lavar veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas durante todo el año en toda la provincia.
Asimismo, recomendaron revisar con anticipación inodoros y griferías para solucionar pérdidas o goteos que puedan vaciar los tanques familiares de manera silenciosa mientras dure la interrupción de la red principal.
En pocas palabras
- Corte de agua: Guaymallén tendrá interrupción del servicio de 9 a 23.59 por obras.
- Sectores afectados: dos áreas delimitadas por calles específicas sufrirán la falta de suministro.
- Recomendaciones: se pide a los vecinos cuidar el agua y revisar pérdidas antes del corte.