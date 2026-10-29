Alerta por corte de agua de AYSAM en Guaymallén: cuáles son las zonas y calles afectadas

Primer sector: delimitado por la lateral norte del Acceso Este y calle O'Brien, y desde calle Alberdi hasta Allayme.

delimitado por la lateral norte del y calle y desde calle hasta Segundo sector: comprendido entre las calles Pedro Molina y Mathus Hoyos, y entre Gobernador Videla (Costanera) y Allayme.

En ambos cuadrantes, los grifos dejaron de entregar agua a partir de las 9, por lo que se recomienda a los vecinos organizar con tiempo las tareas domésticas esenciales.

El comunicado difundido por la empresa de servicios a través de sus redes sociales para alertar a los usuarios.

Consejos para cuidar el agua potable

Frente a la extensión del corte, la compañía pidió a la población hacer un uso medido y solidario de las reservas para evitar que se vacíen los tanques domiciliarios antes del restablecimiento del servicio.

Entre las principales sugerencias, se solicita guardar previamente dos litros de agua potable embotellada por integrante de la familia en envases limpios.

Durante las horas de corte, se pide no utilizar lavarropas automáticos ni lavavajillas, evitar el riego de jardines y limitar el uso de las canillas a lo estrictamente necesario.

La prestataria recomendó almacenar al menos dos litros de agua potable por persona en recipientes limpios antes de las 9.

Prohibiciones y control de pérdidas

Desde la empresa recordaron que lavar veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas durante todo el año en toda la provincia.

Asimismo, recomendaron revisar con anticipación inodoros y griferías para solucionar pérdidas o goteos que puedan vaciar los tanques familiares de manera silenciosa mientras dure la interrupción de la red principal.