Qué es Muse y cómo funcionará el nuevo agente de inteligencia artificial de Meta

El rol de la inteligencia artificial en el nuevo agente de Meta

A diferencia de los asistentes conversacionales tradicionales, Muse está diseñado como un agente activo capaz de razonar, planificar y ejecutar tareas complejas en nombre del usuario.

Entrenado sobre arquitecturas avanzadas de microprocesadores, este modelo no solo responde preguntas en texto, sino que interactúa de forma contextualizada con las herramientas y hábitos de cada persona dentro de las plataformas de Meta.