Un factor de tensión política en las elecciones de Estados Unidos

La falta de regulación en la inteligencia artificial, generó un debate legislativo entre quienes piden auditorías y quienes temen frenar la innovación frente a China, sobre todo de cara a las elecciones.

Miedo social, falta de regulación y la disputa por los centros de datos

El impacto de la inteligencia artificial en el escenario político de Estados Unidos se manifiesta en tres frentes principales:

Preocupación ciudadana y rechazo a los centros de datos: según sondeos de la cadena CBS News, el 52 % de los estadounidenses cree que los modelos de inteligencia artificial causarán daños a las personas y un 68 % teme su uso por parte de actores hostiles. Además, encuestas de AP-NORC revelan que casi el 60 % respalda limitar la construcción de centros de datos debido a su consumo masivo de agua y electricidad.

según sondeos de la cadena CBS News, el 52 % de los estadounidenses cree que los modelos de causarán daños a las personas y un 68 % teme su uso por parte de actores hostiles. Además, encuestas de AP-NORC revelan que casi el 60 % respalda limitar la construcción de centros de datos debido a su consumo masivo de agua y electricidad. Falta de consenso legislativo: existe una desconexión patente entre el desarrollo tecnológico y la política institucional. Mientras que legisladores demócratas como John Hickenlooper reclaman auditorías independientes para la inteligencia artificial , representantes republicanos como Jay Obernolte advierten que una regulación excesiva frenará la innovación nacional frente a potencias rivales como China.

existe una desconexión patente entre el desarrollo tecnológico y la política institucional. Mientras que legisladores demócratas como John Hickenlooper reclaman auditorías independientes para la , representantes republicanos como Jay Obernolte advierten que una regulación excesiva frenará la innovación nacional frente a potencias rivales como China. Debate en las campañas locales: en estados como Ohio, Wisconsin o Texas, los candidatos se acusan mutuamente de favorecer la instalación de estos complejos. La contienda por la gobernación de Ohio enfrenta a la demócrata Amy Acton (quien propone una moratoria) con el republicano Vivek Ramaswamy (quien plantea suspender proyectos sin garantías ambientales), distanciándose de la postura pro-desarrollo del presidente Donald Trump.

Donaciones millonarias en las primarias de Estados Unidos

En paralelo a la controversia comunitaria, comités de acción política (súper PAC) vinculados a firmas líderes de la industria como OpenAI y Anthropic han inyectado más de 55 millones de dólares en la campaña política para asegurar apoyos legislativos y neutralizar perfiles contrarios a sus planes de expansión.

OpenAI inyectó millones de dólares en la campaña política de Estados Unidos para asegurar apoyos legislativos y neutralizar perfiles contrarios a sus planes de expansión. EFE/EPA/ Wu Hao

Gran parte de estos fondos se canaliza a través de publicidad electoral que evita mencionar explícitamente a la inteligencia artificial, promocionando en su lugar mensajes sobre empleo, innovación y seguridad.

Especialistas de la Universidad de Nueva York (NYU) advierten que la falta de un marco regulatorio unificado en Estados Unidos antes de las elecciones mantendrá un escenario de desarrollo caótico, donde cualquier fallo técnico de magnitud podría convertir definitivamente a la inteligencia artificial en el tema central de la contienda presidencial de 2028.