La inteligencia artificial y el acelerado despliegue de su infraestructura física se han consolidado como un eje de debate incómodo pero ineludible en la contienda política de Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas de medio mandato, según informa EFE.
Un factor de tensión política en las elecciones de Estados Unidos
La construcción de centros de datos y la falta de regulación tensan las elecciones en Estados Unidos. La inteligencia artificial y las donaciones
El avance de esta tecnología genera un creciente escepticismo entre los votantes por el impacto ambiental y energético de los centros de datos, mientras que las grandes firmas del sector inyectan sumas millonarias en propaganda para moldear la agenda legislativa.
Aunque la inflación y el costo de vida continúan al frente de las prioridades del electorado, la resistencia comunitaria a los centros de cómputo masivo y el temor a los riesgos algorítmicos se transformaron en un foco de conflicto en distritos clave de todo el país.
Miedo social, falta de regulación y la disputa por los centros de datos
El impacto de la inteligencia artificial en el escenario político de Estados Unidos se manifiesta en tres frentes principales:
- Preocupación ciudadana y rechazo a los centros de datos: según sondeos de la cadena CBS News, el 52 % de los estadounidenses cree que los modelos de inteligencia artificial causarán daños a las personas y un 68 % teme su uso por parte de actores hostiles. Además, encuestas de AP-NORC revelan que casi el 60 % respalda limitar la construcción de centros de datos debido a su consumo masivo de agua y electricidad.
- Falta de consenso legislativo: existe una desconexión patente entre el desarrollo tecnológico y la política institucional. Mientras que legisladores demócratas como John Hickenlooper reclaman auditorías independientes para la inteligencia artificial, representantes republicanos como Jay Obernolte advierten que una regulación excesiva frenará la innovación nacional frente a potencias rivales como China.
- Debate en las campañas locales: en estados como Ohio, Wisconsin o Texas, los candidatos se acusan mutuamente de favorecer la instalación de estos complejos. La contienda por la gobernación de Ohio enfrenta a la demócrata Amy Acton (quien propone una moratoria) con el republicano Vivek Ramaswamy (quien plantea suspender proyectos sin garantías ambientales), distanciándose de la postura pro-desarrollo del presidente Donald Trump.
Donaciones millonarias en las primarias de Estados Unidos
En paralelo a la controversia comunitaria, comités de acción política (súper PAC) vinculados a firmas líderes de la industria como OpenAI y Anthropic han inyectado más de 55 millones de dólares en la campaña política para asegurar apoyos legislativos y neutralizar perfiles contrarios a sus planes de expansión.
Gran parte de estos fondos se canaliza a través de publicidad electoral que evita mencionar explícitamente a la inteligencia artificial, promocionando en su lugar mensajes sobre empleo, innovación y seguridad.
Especialistas de la Universidad de Nueva York (NYU) advierten que la falta de un marco regulatorio unificado en Estados Unidos antes de las elecciones mantendrá un escenario de desarrollo caótico, donde cualquier fallo técnico de magnitud podría convertir definitivamente a la inteligencia artificial en el tema central de la contienda presidencial de 2028.
En pocas palabras
- Inteligencia artificial: su infraestructura física y regulación son un eje de debate en las elecciones de Estados Unidos, con preocupación por su impacto ambiental y energético.
- Falta de regulación: existe un debate legislativo entre quienes piden auditorías y quienes temen frenar la innovación frente a China.
- Inversión millonaria: súper PACs ligados a empresas de IA destinaron fondos a campañas para asegurar apoyos legislativos.