Por qué la inteligencia artificial "alucina" datos y en qué se parece a la memoria humana

Un fenómeno de la tecnología que imita el cerebro humano

Lejos de ser un fallo térmico o una simple falta de capacidad, expertos señalan que estas invenciones de datos revelan una profunda similitud con la forma en que los seres humanos procesamos, almacenamos y recuperamos la memoria.

Durante su intervención en el festival científico Starmus, el premio Nobel y pionero de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, abordó este dilema y derribó el mito de que las alucinaciones demuestran que las máquinas no "comprenden" el lenguaje.