Uno de los mayores desafíos en el desarrollo de la inteligencia artificial es la tendencia de los grandes modelos de lenguaje (LLM) a generar afirmaciones convincentes pero completamente falsas, un fenómeno conocido en la industria de la tecnología como "alucinaciones".
Por qué la inteligencia artificial "alucina" datos y en qué se parece a la memoria humana
La tecnología de los modelos LLM inventa información por los mismos patrones que la memoria humana. La explicación sobre inteligencia artificial y datos
Un fenómeno de la tecnología que imita el cerebro humano
Lejos de ser un fallo térmico o una simple falta de capacidad, expertos señalan que estas invenciones de datos revelan una profunda similitud con la forma en que los seres humanos procesamos, almacenamos y recuperamos la memoria.
Durante su intervención en el festival científico Starmus, el premio Nobel y pionero de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, abordó este dilema y derribó el mito de que las alucinaciones demuestran que las máquinas no "comprenden" el lenguaje.
La reconstrucción de la memoria frente a los grandes modelos de datos
La comparación entre la inteligencia artificial y la mente humana se sostiene sobre cómo ambas estructuras manejan la información:
- Los seres humanos no graban recuerdos como vídeos: la memoria humana no funciona como un archivo rígido de datos, sino como un sistema reconstructivo. Ante una laguna de información, la mente confabula y completa los espacios en blanco basándose en patrones pasados y expectativas.
- Los LLM funcionan por asociación de patrones: la tecnología detrás de chatbots como ChatGPT, Grok o Muse no busca información en una base de datos fija cada vez que responde. Los modelos predicen estadísticamente la secuencia de palabras más probable a partir de millones de textos aprendidos.
- La imitación de la conducta humana: como la inteligencia artificial fue entrenada con volúmenes masivos de datos producidos por personas, adopta la misma tendencia natural a llenar vacíos de conocimiento con respuestas verosímiles pero inexactas.
La búsqueda de certeza en la era de los datos sintéticos
Para especialistas como el psicólogo cognitivo Steven Pinker, comprender que la inteligencia artificial "alucina" porque imita la arquitectura de la memoria humana es clave para diseñar mejores sistemas de verificación.
El reto de la tecnología no consiste en impedir que los modelos generen conexiones creativas, sino en implementar capas de comprobación externa que contrasten las respuestas con datos objetivos antes de ser presentados al usuario.
En pocas palabras
- Inteligencia artificial: los modelos LLM inventan información por patrones similares a la memoria humana.
- Fenómeno tecnológico: las alucinaciones de la IA imitan la forma reconstructiva de la memoria humana.
- Solución: implementar capas de comprobación externa para contrastar respuestas con datos objetivos.