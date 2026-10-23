¿Podrá la inteligencia artificial superar la comprensión humana? La advertencia del padre de la IA

La inteligencia artificial procesará realidades fuera del alcance humano.

Los límites humanos frente al avance de la tecnología

Durante el encuentro, los especialistas analizaron la evolución de los grandes modelos de lenguaje (LLM) y las resistencias culturales ante la evidencia científica:

Incomprensión cognitiva: Hinton comparó el futuro de la humanidad con el reino animal al señalar que, "de igual modo que las ratas nunca comprenderán los números primos", las personas se enfrentarán a sistemas capaces de entender fenómenos indescifrables para la mente humana. En ese punto, sugirió que ante una afirmación de una IA superior, "es mejor que te lo creas".

Hinton comparó el futuro de la humanidad con el reino animal al señalar que, "de igual modo que las ratas nunca comprenderán los números primos", las personas se enfrentarán a sistemas capaces de entender fenómenos indescifrables para la mente humana. En ese punto, sugirió que ante una afirmación de una IA superior, "es mejor que te lo creas". Las "alucinaciones" de los algoritmos: el pionero en inteligencia artificial defendió que los errores o invenciones de las máquinas no prueban falta de comprensión, sino que replican la propia conducta humana de reconstruir recuerdos o confabular.

el pionero en defendió que los errores o invenciones de las máquinas no prueban falta de comprensión, sino que replican la propia conducta humana de reconstruir recuerdos o confabular. Mecanismos de comprobación científica: Steven Pinker remarcó que la utilidad real de estos desarrollos dependerá de su capacidad para ofrecer respuestas correctas comprobables, destacando el rol del periodismo responsable y la ciencia para corregir afirmaciones sin caer en fanatismos ideológicos.

La brecha entre la ciencia y la acción frente al cambio climático

El debate derivó en la resistencia de la sociedad a aceptar evidencias complejas. Christiana Figueres utilizó la crisis del cambio climático como un claro ejemplo de la distancia entre el consenso científico y la acción política.

Según la ex directiva de la ONU, aunque las pruebas sobre el calentamiento global son contundentes, sectores negacionistas explotan los márgenes de incertidumbre para sembrar dudas y frenar las decisiones regulatorias.

Pinker advirtió que la politización de temáticas científicas como el cambio climático promueve que las personas rechacen evidencias solo por asociarlas al grupo político contrario, un fenómeno que también amenaza la regulación objetiva de la tecnología del futuro.