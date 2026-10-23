Durante la apertura del festival Starmus en Arona, Tenerife, el premio Nobel y pionero de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, lanzó una contundente advertencia sobre el rumbo del desarrollo tecnológico, las máquinas procesarán realidades fuera del alcance humano, según informa la agencia de noticias EFE.
¿Podrá la inteligencia artificial superar la comprensión humana? La advertencia del padre de la IA
El Nobel Geoffrey Hinton advirtió sobre los límites humanos frente a la inteligencia artificial y debatió el impacto del cambio climático
Debate sobre la inteligencia artificial y la verdad
En una mesa redonda junto al psicólogo cognitivo Steven Pinker y la exresponsable de Naciones Unidas para el clima Christiana Figueres, el científico sostuvo que los seres humanos se encaminan hacia un escenario donde las máquinas procesarán y comprenderán realidades que estarán completamente fuera del alcance del entendimiento humano.
La discusión, centrada en cómo distinguir lo verdadero en una era donde tanto personas como algoritmos pueden equivocarse o confabular, planteó los límites de la cognición frente a la tecnología y los desafíos sociales frente al cambio climático.
Los límites humanos frente al avance de la tecnología
Durante el encuentro, los especialistas analizaron la evolución de los grandes modelos de lenguaje (LLM) y las resistencias culturales ante la evidencia científica:
- Incomprensión cognitiva: Hinton comparó el futuro de la humanidad con el reino animal al señalar que, "de igual modo que las ratas nunca comprenderán los números primos", las personas se enfrentarán a sistemas capaces de entender fenómenos indescifrables para la mente humana. En ese punto, sugirió que ante una afirmación de una IA superior, "es mejor que te lo creas".
- Las "alucinaciones" de los algoritmos: el pionero en inteligencia artificial defendió que los errores o invenciones de las máquinas no prueban falta de comprensión, sino que replican la propia conducta humana de reconstruir recuerdos o confabular.
- Mecanismos de comprobación científica: Steven Pinker remarcó que la utilidad real de estos desarrollos dependerá de su capacidad para ofrecer respuestas correctas comprobables, destacando el rol del periodismo responsable y la ciencia para corregir afirmaciones sin caer en fanatismos ideológicos.
La brecha entre la ciencia y la acción frente al cambio climático
El debate derivó en la resistencia de la sociedad a aceptar evidencias complejas. Christiana Figueres utilizó la crisis del cambio climático como un claro ejemplo de la distancia entre el consenso científico y la acción política.
Según la ex directiva de la ONU, aunque las pruebas sobre el calentamiento global son contundentes, sectores negacionistas explotan los márgenes de incertidumbre para sembrar dudas y frenar las decisiones regulatorias.
Pinker advirtió que la politización de temáticas científicas como el cambio climático promueve que las personas rechacen evidencias solo por asociarlas al grupo político contrario, un fenómeno que también amenaza la regulación objetiva de la tecnología del futuro.
En pocas palabras
- Hinton advierte: las máquinas procesarán realidades fuera del alcance humano, comparando a las personas con animales ante los números primos.
- IA y verdades: los errores de la IA replican la confabulación humana; la verificación científica y el periodismo son cruciales.
- Cambio climático: la brecha entre evidencia científica y acción política, con negacionistas explotando la incertidumbre, es un ejemplo clave.