Inicio Sociedad árbol genealógico
Linaje familiar

Cómo armar tu árbol genealógico y encontrar familiares desconocidos paso a paso

La tecnología avanza a pasos agigantados y ofrece herramientas impensadas para resolver misterios históricos guardados. ¿Cómo armar tu árbol genealógico?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
En pleno proceso, es fundamental verificar la información. 

En pleno proceso, es fundamental verificar la información. 

Durante décadas, armar un árbol genealógico exigía viajar a pequeños pueblos, recorrer registros civiles o pasar horas hojeando actas de bautismo en parroquias antiguas.

Ahora, la llegada de modelos de inteligencia artificial de última generación como ChatGPT y Gemini ha transformado este proceso en una experiencia ágil, accesible y al alcance de cualquier persona con conexión a internet.

Armar tu &aacute;rbol geneal&oacute;gico es ahora mucho m&aacute;s sencillo de lo que parece.&nbsp;

Armar tu árbol genealógico es ahora mucho más sencillo de lo que parece.

Paso a paso: cómo reconstruir la historia familiar con IA

Para aprovechar al máximo el potencial de estas plataformas tecnológicas, se recomienda seguir una guía ordenada:

  • Recompilar la base oral familiar: antes de interactuar con la tecnología, es fundamental reunir nombres completos, fechas aproximadas de nacimiento, matrimonio o defunción, e hitos históricos (como migraciones o guerras). Esta información evita confusiones con homónimos comunes.
  • Configurar el rol de la inteligencia artificial: al consultar a herramientas como ChatGPT o Gemini, se debe indicar un prompt preciso. Por ejemplo: "Actuá como un historiador y genealogista profesional. Te brindaré datos sobre mi familia para que organices una línea de tiempo y sugieras en qué archivos o registros buscar".
  • Traducir y transcribir documentos complejos: los sistemas avanzados permiten subir imágenes de actas parroquiales o manuscritos antiguos con letra difícil de entender para que la IA los transcriba y traduzca en segundos.
  • Cruzar información en plataformas especializadas: redes como FamilySearch y MyHeritage aplican inteligencia artificial para indexar millones de microfilms, detectar coincidencias entre árboles de distintas partes del mundo y sugerir parientes lejanos.
Chat GPT puede ayudarte a armar tu &aacute;rbol geneal&oacute;gico.&nbsp;

Chat GPT puede ayudarte a armar tu árbol genealógico.

Un detalle clave: evitar "inventos" o alucinaciones

A pesar de las notables ventajas de la inteligencia artificial, es fundamental tener en cuenta que estos algoritmos pueden cometer errores o proponer hipótesis basadas en nombres similares.

Por este motivo, los especialistas aconsejan solicitar a la plataforma que distinga entre un dato verificado de un documento oficial y un mero supuesto probabilístico.

Revisar manualmente cada certificado o acta obtenida sigue siendo el paso decisivo para dar por confirmada la existencia de cualquier antepasado o familiar recién descubierto.

En pocas palabras

  • IA y genealogía: la inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini simplifican la creación del árbol genealógico.
  • Proceso simplificado: se recomienda recopilar datos orales, configurar prompts precisos y usar IA para traducir documentos.
  • Precaución digital: es fundamental verificar la información generada por IA con datos oficiales para evitar errores.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar