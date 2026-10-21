Cómo armar tu árbol genealógico y encontrar familiares desconocidos paso a paso

Recompilar la base oral familiar: antes de interactuar con la tecnología, es fundamental reunir nombres completos, fechas aproximadas de nacimiento, matrimonio o defunción, e hitos históricos (como migraciones o guerras). Esta información evita confusiones con homónimos comunes.

antes de interactuar con la tecnología, es fundamental reunir nombres completos, fechas aproximadas de nacimiento, matrimonio o defunción, e hitos históricos (como migraciones o guerras). Esta información evita confusiones con homónimos comunes. Configurar el rol de la inteligencia artificial: al consultar a herramientas como ChatGPT o Gemini, se debe indicar un prompt preciso. Por ejemplo: "Actuá como un historiador y genealogista profesional. Te brindaré datos sobre mi familia para que organices una línea de tiempo y sugieras en qué archivos o registros buscar".

al consultar a herramientas como ChatGPT o Gemini, se debe indicar un prompt preciso. Por ejemplo: "Actuá como un historiador y genealogista profesional. Te brindaré datos sobre mi familia para que organices una línea de tiempo y sugieras en qué archivos o registros buscar". Traducir y transcribir documentos complejos: los sistemas avanzados permiten subir imágenes de actas parroquiales o manuscritos antiguos con letra difícil de entender para que la IA los transcriba y traduzca en segundos.

los sistemas avanzados permiten subir imágenes de actas parroquiales o manuscritos antiguos con letra difícil de entender para que la IA los transcriba y traduzca en segundos. Cruzar información en plataformas especializadas: redes como FamilySearch y MyHeritage aplican inteligencia artificial para indexar millones de microfilms, detectar coincidencias entre árboles de distintas partes del mundo y sugerir parientes lejanos.

Chat GPT puede ayudarte a armar tu árbol genealógico.

Un detalle clave: evitar "inventos" o alucinaciones

A pesar de las notables ventajas de la inteligencia artificial, es fundamental tener en cuenta que estos algoritmos pueden cometer errores o proponer hipótesis basadas en nombres similares.

Por este motivo, los especialistas aconsejan solicitar a la plataforma que distinga entre un dato verificado de un documento oficial y un mero supuesto probabilístico.

Revisar manualmente cada certificado o acta obtenida sigue siendo el paso decisivo para dar por confirmada la existencia de cualquier antepasado o familiar recién descubierto.