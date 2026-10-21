Durante décadas, armar un árbol genealógico exigía viajar a pequeños pueblos, recorrer registros civiles o pasar horas hojeando actas de bautismo en parroquias antiguas.
Cómo armar tu árbol genealógico y encontrar familiares desconocidos paso a paso
La tecnología avanza a pasos agigantados y ofrece herramientas impensadas para resolver misterios históricos guardados. ¿Cómo armar tu árbol genealógico?
Ahora, la llegada de modelos de inteligencia artificial de última generación como ChatGPT y Gemini ha transformado este proceso en una experiencia ágil, accesible y al alcance de cualquier persona con conexión a internet.
Paso a paso: cómo reconstruir la historia familiar con IA
Para aprovechar al máximo el potencial de estas plataformas tecnológicas, se recomienda seguir una guía ordenada:
- Recompilar la base oral familiar: antes de interactuar con la tecnología, es fundamental reunir nombres completos, fechas aproximadas de nacimiento, matrimonio o defunción, e hitos históricos (como migraciones o guerras). Esta información evita confusiones con homónimos comunes.
- Configurar el rol de la inteligencia artificial: al consultar a herramientas como ChatGPT o Gemini, se debe indicar un prompt preciso. Por ejemplo: "Actuá como un historiador y genealogista profesional. Te brindaré datos sobre mi familia para que organices una línea de tiempo y sugieras en qué archivos o registros buscar".
- Traducir y transcribir documentos complejos: los sistemas avanzados permiten subir imágenes de actas parroquiales o manuscritos antiguos con letra difícil de entender para que la IA los transcriba y traduzca en segundos.
- Cruzar información en plataformas especializadas: redes como FamilySearch y MyHeritage aplican inteligencia artificial para indexar millones de microfilms, detectar coincidencias entre árboles de distintas partes del mundo y sugerir parientes lejanos.
Un detalle clave: evitar "inventos" o alucinaciones
A pesar de las notables ventajas de la inteligencia artificial, es fundamental tener en cuenta que estos algoritmos pueden cometer errores o proponer hipótesis basadas en nombres similares.
Por este motivo, los especialistas aconsejan solicitar a la plataforma que distinga entre un dato verificado de un documento oficial y un mero supuesto probabilístico.
Revisar manualmente cada certificado o acta obtenida sigue siendo el paso decisivo para dar por confirmada la existencia de cualquier antepasado o familiar recién descubierto.
En pocas palabras
- IA y genealogía: la inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini simplifican la creación del árbol genealógico.
- Proceso simplificado: se recomienda recopilar datos orales, configurar prompts precisos y usar IA para traducir documentos.
- Precaución digital: es fundamental verificar la información generada por IA con datos oficiales para evitar errores.