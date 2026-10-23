Bootcamp Empresarial Mendoza y cómo crecer en épocas de IA, transformación y crisis

Especialistas suben al escenario del Bootcamp Empresarial Mendoza. Gentileza

Organizado por el Gobierno de Mendoza y la Unión Industrial de Mendoza (UIM), el Bootcamp Empresarial Mendoza busca fortalecer las capacidades del sector productivo mediante capacitación, intercambio de experiencias y generación de vínculos entre empresas e instituciones.

Alfredo Cornejo valoró las inversiones en energía y conectividad

El gobernador afirmó que "Mendoza cuenta con recursos, talento y empresarios acostumbrados a desenvolverse en escenarios competitivos y adversos", pero advirtió que "ese esfuerzo necesita condiciones adecuadas".

Enfatizó la "responsabilidad de los gobiernos de garantizar previsibilidad, sostener reglas claras y facilitar la inversión. Que una empresa pueda dedicar más tiempo a crecer y menos tiempo a resolver trámites es relevante”, expresó.

Destacó, además, las inversiones provinciales en infraestructura energética y conectividad, junto con la revisión de normas y la simplificación de procedimientos para reducir costos y mejorar las posibilidades de desarrollo empresarial.

La modernización digital del Estado

El primer mandatario también repasó distintas iniciativas de "modernización" impulsadas por su gestión, entre ellas "la regulación de las aplicaciones de movilidad urbana, las condiciones generadas para la radicación de empresas tecnológicas como Mercado Libre, la modernización del transporte público mediante herramientas digitales, la incorporación del expediente electrónico y los avances en la historia clínica digital".

Constituir sociedades de manera completamente digital es un gran objetivo, dijo, "que apunta a ahorrar tiempo, facilitar las gestiones y mejorar los servicios. Ésa es la innovación que queremos”, sintetizó.

Un momento del acto de apertura del Bootcamp Empresarial Mendoza, en el Sheraton Hotel. Gentileza

El impacto de la Inteligencia Artificial, según la UIA

Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), afirmó: "La Inteligencia Artificial no solamente va a ayudar a mejorar los procesos y generar mayor competitividad, sino que va a transformar la forma de producir”.

Hizo hincapié en la necesidad de adaptar la formación a los cambios tecnológicos. "La velocidad que nos va a imprimir la inteligencia artificial y los cambios que va a dar la sociedad hacen que quizás la capacidad de adaptación nos lleve a que el proceso de educación no termine nunca”, expresó.

Es clave, agregó, la articulación entre el Estado y las empresas: "El camino de crecimiento también viene cuando el sector público y el privado trabajamos juntos para buscar las soluciones”.

Bootcamp Empresarial Mendoza, los ejes

La jornada aborda tres ejes centrales: excelencia comercial, eficiencia operativa y crecimiento sostenible, con paneles, conferencias y entrevistas sobre ventas, comunicación, recursos humanos y gestión empresarial.

Participan referentes como Federico Alegre, de Mercado Libre; Juan Martín Cappellini, de Uber Eats; Victoria Kopelowicz, de Tulipán; Alejandro Melamed, especialista en recursos humanos, y Jorge Brito, presidente de Banco Macro y Genneia. También se incluyó un espacio dedicado al análisis del costo argentino, con el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu.

El cierre está a cargo de Mario Pergolini, quien compartirá su experiencia en el desarrollo de proyectos, la comunicación y la innovación.