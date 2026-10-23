Causa Libra: sobreseyeron a Javier y Karina Milei por la supuesta estafa con criptomonedas

La causa había generado atención por los nombres involucrados y la naturaleza de las acusaciones. Ahora, con el sobreseimiento, se cierra una etapa de la investigación para los protagonistas, aunque se mantiene la denominación de "en desarrollo" para el expediente en su conjunto, sugiriendo que la indagación sobre otros aspectos o personas podría continuar.

La causa "Libra" y las acusaciones iniciales

La investigación judicial por la causa Libra se inició con la hipótesis de una presunta megaestafa relacionada con criptomonedas. Se indagaba sobre posibles delitos económicos vinculados a la promoción y lanzamiento de un activo digital específico, buscando determinar el alcance y la responsabilidad de cada uno de los implicados.

Un fallo judicial con implicancias para Javier Milei

El sobreseimiento de Javier y su hermana Karina Milei por parte del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 representa un giro significativo en el expediente. La resolución judicial despeja, por el momento, las acusaciones directas sobre ambos en relación a la presunta estafa con criptomonedas.