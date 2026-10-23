El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 dictó el sobreseimiento para Javier Milei y su hermana Karina en la causa conocida como “Libra”. La investigación se centraba en una presunta megaestafa con criptomonedas y delitos económicos asociados al lanzamiento y promoción de un activo digital, marcando un punto clave en el expediente.
Causa Libra: sobreseyeron a Javier y Karina Milei por la supuesta estafa con criptomonedas
El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 dictó el sobreseimiento para Javier Milei y su hermana Karina en la causa por presunta estafa.
La decisión del tribunal comprende además a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y al empresario estadounidense Hayden Mark Davis. También, a Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
Esta resolución judicial marca un punto crucial en el expediente, donde se barajaban hipótesis de estafa y se analizaba el timing judicial de los movimientos. El fallo llega tras un análisis de las pruebas presentadas y busca despejar dudas sobre la vinculación de los hermanos Milei con la operativa investigada.
La causa había generado atención por los nombres involucrados y la naturaleza de las acusaciones. Ahora, con el sobreseimiento, se cierra una etapa de la investigación para los protagonistas, aunque se mantiene la denominación de "en desarrollo" para el expediente en su conjunto, sugiriendo que la indagación sobre otros aspectos o personas podría continuar.
La causa "Libra" y las acusaciones iniciales
La investigación judicial por la causa Libra se inició con la hipótesis de una presunta megaestafa relacionada con criptomonedas. Se indagaba sobre posibles delitos económicos vinculados a la promoción y lanzamiento de un activo digital específico, buscando determinar el alcance y la responsabilidad de cada uno de los implicados.
Un fallo judicial con implicancias para Javier Milei
El sobreseimiento de Javier y su hermana Karina Milei por parte del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 representa un giro significativo en el expediente. La resolución judicial despeja, por el momento, las acusaciones directas sobre ambos en relación a la presunta estafa con criptomonedas.