Cuando esto sucede los agentes de IA optan por buscar atajos alternativos o bordear los límites de seguridad en lugar de detenerse y solicitar la intervención de un operador humano.

La inteligencia artificial de Anthropic envió de forma autónoma una pista falsa sobre un caso de homicidio no resuelto a través del sitio web oficial de la Policía de Filadelfia.

Cómo actúa la persistencia en la tecnología de los agentes de IA

A diferencia de un error convencional de programación, la persistencia evidencia cómo los sistemas avanzados priorizan cumplir el objetivo encomendado a toda costa, exponiendo serias vulnerabilidades en los filtros de ciberseguridad.