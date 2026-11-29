A los 21 años, mientras cursa la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura y sostiene a la distancia la gestión de su tienda Racing Zone en San Rafael, la soberana cuenta que el balance de este ciclo es positivo. El cariño de los vecinos de su departamento, los mensajes que recibe y las charlas de quienes se acercan al local a compartir cómo vivieron su consagración sostienen ese cierre de año especial.

El giro de la Reina de la Vendimia hacia la publicación de un libro

Cuando pasó de representar a El Nihuil y a San Rafael a asumir un rol nacional en nombre de toda la provincia, el proyecto vendimial de Azul Antolinez mutó hacia una idea más amplia: se propuso acercar los paisajes, las tradiciones y las fiestas de Mendoza a chicos y chicas de jardín de infantes y primeros grados que, por distintas circunstancias, no pueden recorrer la geografía local en persona.

El proyecto se llama “Mendoza en colores” y toma forma de un libro para colorear diseñado para la primera infancia. Incluye escenas vinculadas con la cosecha, la fauna local, un patio de tierra donde se baila una cueca, referencias a fiestas nacionales y, en el cierre, un mapa que reúne distintos puntos mendocinos, acompañado por prólogo, dedicatoria y breves frases descriptivas en cada página.

"Al libro lo ideé yo, fui escribiendo todas las ideas de cada página, pensadas individualmente para abarcar lo más que se pudiera Mendoza y luego las ilustraciones las pude desarrollar mediante inteligencia artificial, cargándole todo el contenido diseñado y escrito por mí", explicó la Reina de la Vendimia que espera la publicación del libro antes de concluir su mandato, a principios de marzo próximo.

Azul tiene 21 años y es sanrafaelina. De su rol como Reina de la Vendimia destaca el amor que recibió por parte de niños y niñas. Foto: gentileza Subsecretaría de Cultura.

Antolínez se apoyó en herramientas de la IA para el desarrollo visual del libro, a partir de consignas y guiones escritos por ella misma, con el propósito de que lo ilustrativo capture la atención de los más chicos.

Aunque todavía resta el tramo final de publicación y financiamiento para su edición formal, la reina adelanta que prevé comenzar a entregar ejemplares en escuelas y espacios que lo soliciten, priorizando a quienes no tienen acceso directo a esos viajes turísticos para conocer en persona las bondades de Mendoza.

Su propia infancia como motor para el proyecto de la reina

La raíz de este proyecto aparece ligada a su propia infancia en el sur mendocino y a las salidas compartidas en familia, al aire libre, entre el campo, la pesca y la naturaleza.

Desde ese recuerdo nace la pregunta sobre cómo transmitir el apego por el territorio a un niño hospitalizado o a otro que atraviesa limitaciones para conocer esos lugares que le pertenecen y forman parte de su identidad de origen.

Durante el año de reinado, la visita a la escuela hogar Eva Perón, en el Parque General San Martín, junto a Fundación Grupo América por el Día de las Infancias, dejó una huella particular en la mirada de Azul Antolinez.

La Reina de la Vendimia 2026 recibió a Diario UNO para hablar sobre su mandato, que transita la recta final. Foto: gentileza Subsecretaría de Cultura.

Ver la expectativa de los chicos y comprobar cómo las nenas se proyectaban en el rol de la reina y la virreina reforzó el sentido social de su agenda.

¿Cómo puedo llevarle esas postales a un niño hospitalizado o a un niño que no puede conocer la provincia por otros motivos, cómo se la puedo mostrar? De ahí nace mi idea de 'Mendoza en colores' con este libro para colorear ¿Cómo puedo llevarle esas postales a un niño hospitalizado o a un niño que no puede conocer la provincia por otros motivos, cómo se la puedo mostrar? De ahí nace mi idea de 'Mendoza en colores' con este libro para colorear

Expectativas para el cierre de reinado y el peso de la palabra

En el plano personal, la experiencia de la Reina de la Vendimia también exigió adaptarse a pasar más tiempo lejos de su rutina habitual y de su negocio en San Rafael, apoyada en su familia -con su madre al frente de la atención diaria del comercio- y en la organización a distancia con proveedores.

A medida que se acerca el final del mandato, Antolínez proyecta los últimos meses con una mezcla de gratitud y mayor calma, sabiendo que el ciclo tiene un tiempo limitado pero deja una marca permanente en su historia personal y en el recuerdo de su entorno.

También señala una tensión frecuente en el rol: la difusión diaria de actividades a través de redes sociales, compartida con la virreina Agustina Giacomelli, acerca a mucha gente que plantea pedidos concretos, donde a veces se confunde el alcance de una reina vendimial con facultades políticas o de gestión que no le corresponden.

Azul no imagina una vida alejada de su San Rafael natal, así que cuando entregue su corona aseguró que retomará su rutina como estudiante y emprendedora del departamento del sur. Foto: gentileza Subsecretaría de Cultura.

"Lo que más he aprendido es que la voz tiene poder, tiene el poder de hacer, de llevarte a donde quieras ir. Por ahí me ha hecho encontrar un poder interno de ver de qué he sido capaz, de a dónde he llegado por mis propios medios", reflexiona.

Con ese aprendizaje sobre el esfuerzo propio y el valor de la palabra, la soberana nacional encara la recta final de su reinado con el foco puesto en que “Mendoza en colores” complete su camino editorial y llegue a las manos de las infancias que imaginó desde el primer borrador.