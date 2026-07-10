La Reina de la Vendimia, Azul Antolínez, se sumó a una acción solidaria. Compartió un video en donde convoca a la solidaridad de los mendocinos y reunir donaciones para tres familias que perdieron todo en un incendio. Se trata de vecinos de la localidad Cañada Seca, de San Rafael.
La reina de la Vendimia pidió ayuda para 3 familias que lo perdieron todo en un incendio
Azul Antolínez convocó a la comunidad a colaborar con vecinos de una localidad de San Rafael que se quedaron sin casa en pleno invierno
La iniciativa fue difundida por la propia soberana a través de un video publicado en su cuenta de Instagram y replicado por el Diario de San Rafael, donde mostró el estado en que quedaron los terrenos tras el incendio y explicó cómo se puede colaborar con las familias afectadas.
Un llamado a la solidaridad para los mendocinos
En el video, Azul Antolínez contó que se dirigía hasta Cañada Seca, ubicado a unos 15 kilómetros de la ciudad de San Rafael -de donde la joven es oriunda-, para acompañar a las víctimas del incendio y conocer de cerca la magnitud de los daños.
Las imágenes reflejan el impacto de lo ocurrido las casas quedaron completamente destruidas y, según explicó la reina vendimial, las familias perdieron todas sus pertenencias. Lo único que quedó en pie fue el terreno donde estaban construidas sus casas.
Por ese motivo, pidió la colaboración de toda la comunidad para ayudar a reconstruir, poco a poco, la vida de quienes hoy atraviesan una situación crítica, agravada además por las bajas temperaturas que afectan a Mendoza.
Qué se necesita y dónde acercar las donaciones para las familias
La convocatoria solidaria incluye prácticamente todo aquello que puede hacer falta para volver a empezar. Se reciben materiales de construcción, muebles, electrodomésticos, ropa, frazadas, abrigo, alimentos no perecederos y artículos de limpieza, entre otros elementos que puedan ser útiles.
Quienes deseen colaborar pueden acercar las donaciones a la Playa de Estacionamiento La Palmera, ubicada en Carlos Pellegrini 149, frente a la Bolsa de Comercio de San Rafael.
Con un mensaje sencillo y directo, la reina nacional de la Vendimia eligió poner su visibilidad al servicio de una causa urgente. Su convocatoria busca que la ayuda llegue cuanto antes a tres familias que, en cuestión de horas, perdieron todo y hoy necesitan del acompañamiento de la comunidad para volver a empezar.