La reina de la Vendimia pidió ayuda para 3 familias que lo perdieron todo en un incendio

Las imágenes reflejan el impacto de lo ocurrido las casas quedaron completamente destruidas y, según explicó la reina vendimial, las familias perdieron todas sus pertenencias. Lo único que quedó en pie fue el terreno donde estaban construidas sus casas.

Por ese motivo, pidió la colaboración de toda la comunidad para ayudar a reconstruir, poco a poco, la vida de quienes hoy atraviesan una situación crítica, agravada además por las bajas temperaturas que afectan a Mendoza.

Qué se necesita y dónde acercar las donaciones para las familias

La convocatoria solidaria incluye prácticamente todo aquello que puede hacer falta para volver a empezar. Se reciben materiales de construcción, muebles, electrodomésticos, ropa, frazadas, abrigo, alimentos no perecederos y artículos de limpieza, entre otros elementos que puedan ser útiles.

Quienes deseen colaborar pueden acercar las donaciones a la Playa de Estacionamiento La Palmera, ubicada en Carlos Pellegrini 149, frente a la Bolsa de Comercio de San Rafael.

Con un mensaje sencillo y directo, la reina nacional de la Vendimia eligió poner su visibilidad al servicio de una causa urgente. Su convocatoria busca que la ayuda llegue cuanto antes a tres familias que, en cuestión de horas, perdieron todo y hoy necesitan del acompañamiento de la comunidad para volver a empezar.