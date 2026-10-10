Por qué una empresa de robots con inteligencia artificial imitó la escena final de Terminator 2

La escena de cine que se volvió realidad en la industria

El episodio combinó la necesidad de resguardar secretos industriales de inteligencia artificial con un guiño publicitario que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, informó EFE.

El vídeo muestra a un robot agarrándose a una cadena para descender hasta la caldera de fundición, como hace su personaje en la película.

Ante la necesidad de retirar de circulación las unidades obsoletas de su robot F.02 sin perder semanas en el desmontaje manual, la empresa recurrió a su comunidad de usuarios para escuchar propuestas creativas: