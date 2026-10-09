La llegada de Luka, el robot con inteligencia artificial que busca transformar el empleo en el turismo

Expuesto en la Universidad Internacional de Florida, este desarrollo capaz de comunicarse en 80 idiomas busca asistir al personal en momentos de alta demanda sin eliminar puestos de trabajo, redefiniendo el concepto de empleo en el sector de servicios.

Mientras la industria debate la convivencia entre trabajadores y sistemas automatizados, la carrera global por la inteligencia artificial suma episodios insólitos de protección de patentes y una competencia encarnizada entre potencias tecnológicas.