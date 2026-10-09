La llegada de Luka, el robot con inteligencia artificial que busca transformar el empleo en el turismo

Expuesto en la Universidad Internacional de Florida, este desarrollo capaz de comunicarse en 80 idiomas busca asistir al personal en momentos de alta demanda sin eliminar puestos de trabajo, redefiniendo el concepto de empleo en el sector de servicios.
Mientras la industria debate la convivencia entre trabajadores y sistemas automatizados, la carrera global por la inteligencia artificial suma episodios insólitos de protección de patentes y una competencia encarnizada entre potencias tecnológicas.
El impacto de la inteligencia artificial en las empresas y la robótica
El panorama de la automatización registra movimientos estratégicos que marcan la agenda del sector tecnológico e industrial:
- Asistencia operativa sin reemplazo humano: el robot Luka camina, guía a clientes y responde consultas complejas mediante el control de un operador con tableta, liberando tiempo para que el personal se enfoque en la atención personalizada.
- Destrucción masiva de unidades obsoletas al estilo Terminator: la firma Figure arrojó gran parte de su flota de modelos F.02 a un horno de fundición para proteger su propiedad intelectual tras una sugerencia del actor Arnold Schwarzenegger basada en la película Terminator 2.
- China acorta distancias con Estados Unidos: tras el lanzamiento de Flash 4.1 de DeepSeek, la brecha de rendimiento entre los modelos chinos de inteligencia artificial y los estadounidenses se redujo a solo un 3 %, según un informe de Bloomberg Intelligence.
- Evolución del mercado de trabajo: la incorporación de humanoides en tareas pesadas impulsa una reestructuración del empleo hacia funciones de supervisión y gestión directa del cliente.
Una transformación inevitable para el empleo del futuro
La llegada de dispositivos como Luka demuestra que la inteligencia artificial no solo avanza en el plano del software, sino que se materializa en herramientas físicas orientadas a la productividad.
Con potencias como China acelerando su desarrollo y empresas protegiendo celosamente sus diseños, la interacción entre cada robot y el mercado de trabajo tradicional marca el inicio de una nueva era laboral.
En pocas palabras
- Presentación de Luka: un robot humanoide busca optimizar el empleo y la atención en hoteles y restaurantes.
- Impacto de IA: la inteligencia artificial redefine el empleo en servicios, con desarrollos que asisten sin eliminar puestos.
- Competencia global: China acorta distancias con EE.UU. en IA, mientras empresas protegen su propiedad intelectual.