Estas llamativas elevaciones se encuentran en Loos-en-Gohelle, en el departamento de Paso de Calais, y se conocen como los terrils gemelos del complejo 11/19. Con más de 150 metros de altura sobre el terreno vecino —y alcanzando los 186 metros sobre el nivel del mar—, figuran entre las colinas artificiales de origen minero más altas de Europa. Cuando la actividad carbonífera cerró en 1986, quedaron abandonadas como simples montañas de basura industrial, aunque décadas después su paisaje sirvió incluso para proezas circenses, como cuando la equilibrista Tatiana-Mosio Bongonga cruzó 400 metros sobre una cuerda floja a 80 metros de altura.

Cómo el esquisto negro creó un microclima mediterráneo en Francia

Lo más sorprendente de estas pirámides en Francia es lo que ocurrió con la naturaleza tras el cierre de las minas. Los conos están compuestos por esquisto negro, una roca metamórfica que absorbe con mucha fuerza la radiación solar. En las laderas orientadas hacia el sur se acumula tanto calor que, sumado al suelo pedregoso y al rápido drenaje del agua, se generó un microclima cálido y seco muy parecido al del Mediterráneo, completamente distinto al clima oceánico frío que domina en los campos vecinos.