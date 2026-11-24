En medio de los campos verdes del norte de Francia se levantan dos enormes montículos oscuros que, a simple vista, recuerdan a las famosas pirámides de Egipto. Sin embargo, no fueron levantadas con piedra caliza ni para honrar a antiguos faraones: son pirámides mineras formadas por millones de toneladas de desechos de carbón que, con el paso de las décadas y la acción del Sol, se transformaron en un refugio natural único.
En 1986 arrojaron basura minera y de ella surgieron dos pirámides negras que son Patrimonio Mundial
Ubicadas en la localidad de Loos-en-Gohelle, estas dos pirámides artificiales superan los 150 metros de altura. Fueron creadas a partir de basura minera y la acción del sol
Estas llamativas elevaciones se encuentran en Loos-en-Gohelle, en el departamento de Paso de Calais, y se conocen como los terrils gemelos del complejo 11/19. Con más de 150 metros de altura sobre el terreno vecino —y alcanzando los 186 metros sobre el nivel del mar—, figuran entre las colinas artificiales de origen minero más altas de Europa. Cuando la actividad carbonífera cerró en 1986, quedaron abandonadas como simples montañas de basura industrial, aunque décadas después su paisaje sirvió incluso para proezas circenses, como cuando la equilibrista Tatiana-Mosio Bongonga cruzó 400 metros sobre una cuerda floja a 80 metros de altura.
Cómo el esquisto negro creó un microclima mediterráneo en Francia
Lo más sorprendente de estas pirámides en Francia es lo que ocurrió con la naturaleza tras el cierre de las minas. Los conos están compuestos por esquisto negro, una roca metamórfica que absorbe con mucha fuerza la radiación solar. En las laderas orientadas hacia el sur se acumula tanto calor que, sumado al suelo pedregoso y al rápido drenaje del agua, se generó un microclima cálido y seco muy parecido al del Mediterráneo, completamente distinto al clima oceánico frío que domina en los campos vecinos.
Según los registros municipales de Loos-en-Gohelle, en estos antiguos escombros hoy conviven 159 especies animales y 190 especies vegetales. Entre la fauna se contaron 88 tipos de aves —de las cuales 41 anidan en el lugar—, además de reptiles, anfibios, mamíferos, mariposas y libélulas. En cuanto a la flora, crecieron orquídeas silvestres y plantas catalogadas como excepcionales en la región. Un fenómeno similar se repite en otros depósitos cercanos, como el de Dourges, que funcionan como puntos de descanso para aves migratorias que atraviesan Europa.
De basura industrial a Patrimonio Mundial de la Unesco
El valor histórico y ecológico de estas pirámides mineras llevó a que, en 2012, la Unesco incluyera a toda la Cuenca minera del Norte-Paso de Calais en la lista del Patrimonio Mundial como un paisaje cultural evolutivo vivo. La distinción abarca 353 elementos repartidos en más de 4.000 hectáreas a lo largo de 120 kilómetros, entre los que se destacan 51 terrils, 21 castilletes de extracción y 124 colonias obreras levantadas entre los siglos XIX y XX.
Además del reconocimiento internacional, desde diciembre de 2016 estas montañas negras cuentan con protección legal específica bajo el código ambiental francés. De este modo, las autoridades locales están obligadas a preservar este curioso ecosistema que nació de los residuos de la minería.
En pocas palabras
- Pirámides mineras: En Francia, dos montañas de basura de carbón superan los 150 metros de altura.
- Microclima único: El esquisto negro genera un ambiente cálido y seco con 159 especies animales y 190 vegetales.
- Patrimonio Mundial: La Unesco reconoció en 2012 a la Cuenca minera del Norte-Paso de Calais como sitio de valor universal.