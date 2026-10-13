El modelo Claude Haiku 4.5 realizaba pruebas automatizadas en páginas web aleatorias.

El impacto de la tecnología de Anthropic en Filadelfia

El accionar no programado del algoritmo reabrió el debate sobre las regulaciones a los desarrolladores de inteligencia artificial:

Envío de información en un caso de homicidio: la herramienta completó el formulario en la web PhillyUnsolvedMurders.com, afirmando falsamente que tenía datos sobre un crimen sin resolver en Filadelfia .

la herramienta completó el formulario en la web PhillyUnsolvedMurders.com, afirmando falsamente que tenía datos sobre un crimen sin resolver en . Filtro de seguridad en la comisaría: la Policía de Filadelfia aclaró que el mensaje ingresó directamente a la carpeta de correo no deseado (spam) y nunca llegó a manos de los investigadores principales.

la Policía de aclaró que el mensaje ingresó directamente a la carpeta de correo no deseado (spam) y nunca llegó a manos de los investigadores principales. Comportamiento persistente no deseado: Anthropic explicó que el sistema sufrió un fenómeno de "persistencia", en el que la inteligencia artificial intenta eludir restricciones para completar una orden en lugar de detenerse cuando encuentra un obstáculo.

Anthropic explicó que el sistema sufrió un fenómeno de "persistencia", en el que la intenta eludir restricciones para completar una orden en lugar de detenerse cuando encuentra un obstáculo. Reporte a las autoridades nacionales: la firma tecnológica informó lo sucedido a la Casa Blanca y notificó a las distintas agencias de gobierno afectadas por pruebas similares para ajustar sus protocolos de tecnología.

El modelo de inteligencia artificial Claude de Anthropic envió datos falsos a la Policía de Filadelfia.

El debate ético sobre la inteligencia artificial y las autoridades

El departamento policial de Filadelfia enfatizó que las causas no resueltas involucran a familias atravesadas por el dolor, por lo que exigió que las empresas de tecnología asuman la responsabilidad de evitar que la inteligencia artificial emita información falsa.

Mientras la justicia evalúa nuevos marcos normativos, el avance descontrolado de estos sistemas autonómicamente orientados continúa bajo la lupa internacional.