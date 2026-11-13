Atento, Boca: se confirmó el árbitro para la final de la Sudamericana

Su trayectoria internacional también incluye 48 partidos de Copa Libertadores, dos encuentros de Copa América, uno del Mundial de Qatar 2022 y otro del Mundial de Clubes 2025.

En los nueve juegos que lleva arbitrando a Boca, el Xeneize perdió los primeros dos y después solamente supo lo que es festejar cuando Matonte lo arbitró.

Bajo su arbitraje, el equipo argentino logró victorias clave en la Libertadores 2023 ante Deportivo Pereira, Racing y Palmeiras, avanzando por penales en estas últimas dos series.

Además, será su tercer partido dirigiendo a Boca en la actual Copa Sudamericana, tras haber estado el triunfo 1-0 ante O'Higgins (ida de dieciseisavos de final) y la goleada 4-0 frente a Recoleta (vuelta de octavos).

Por el lado de Atlético Mineiro, Matonte solo lo dirigió en una oportunidad: fue victoria 2-0 sobre Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023.

Para esta final, la terna arbitral estará integrada por los asistentes uruguayos Nicolás Tarán y Andrés Nievas. Los paraguayos Juan Benítez y Milciades Saldívar actuarán como cuarto y quinto árbitro respectivamente, mientras que el VAR quedará a cargo del paraguayo Ulises Mereles junto a los uruguayos Agustín Berisso y Leodán González.