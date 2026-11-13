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Atento, Boca: se confirmó el árbitro para la final de la Sudamericana

Boca y Atlético Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana. En las últimas horas Conmebol confirmó al árbitro del encuentro

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Boca jugará la final de la Copa Sudamericana.

Boca jugará la final de la Copa Sudamericana.

La Conmebol confirmó que el uruguayo Andrés Matonte será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro. El encuentro decisivo se disputará el próximo sábado, 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Con 38 años, el juez uruguayo dirigirá por décima vez al Xeneize y afrontará su tercera definición en torneos continentales. Tanto para el elenco argentino como para el elenco brasileño, sus antecedentes recientes bajo la conducción de este colegiado marcan una tendencia positiva.

El historial de Andrés Matonte con Boca, Mineiro y las finales de Conmebol

La definición del próximo sábado en Barranquilla representará la tercera final internacional para Matonte. Anteriormente impartió justicia en la victoria 1-0 de Athletico Paranaense sobre Red Bull Bragantino en la Copa Sudamericana 2021, y en la consagración por penales de Independiente del Valle ante Flamengo en el Maracaná, por la Recopa Sudamericana 2023.

Su trayectoria internacional también incluye 48 partidos de Copa Libertadores, dos encuentros de Copa América, uno del Mundial de Qatar 2022 y otro del Mundial de Clubes 2025.

En los nueve juegos que lleva arbitrando a Boca, el Xeneize perdió los primeros dos y después solamente supo lo que es festejar cuando Matonte lo arbitró.

Bajo su arbitraje, el equipo argentino logró victorias clave en la Libertadores 2023 ante Deportivo Pereira, Racing y Palmeiras, avanzando por penales en estas últimas dos series.

Además, será su tercer partido dirigiendo a Boca en la actual Copa Sudamericana, tras haber estado el triunfo 1-0 ante O'Higgins (ida de dieciseisavos de final) y la goleada 4-0 frente a Recoleta (vuelta de octavos).

Por el lado de Atlético Mineiro, Matonte solo lo dirigió en una oportunidad: fue victoria 2-0 sobre Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023.

Para esta final, la terna arbitral estará integrada por los asistentes uruguayos Nicolás Tarán y Andrés Nievas. Los paraguayos Juan Benítez y Milciades Saldívar actuarán como cuarto y quinto árbitro respectivamente, mientras que el VAR quedará a cargo del paraguayo Ulises Mereles junto a los uruguayos Agustín Berisso y Leodán González.

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