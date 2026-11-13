Gimnasia y Esgrima viene de empatar 1 a 1 con Independiente Rivadavia, de local -por la fecha 16 del Torneo Clausura- lo cual le sirvió para clasificar a la siguiente fase. El equipo dirigido afrontará los playoffs del certamen de la Liga Profesional.
¿Cuándo jugará Gimnasia y Esgrima por los playoffs del Torneo Clausura?
Gimnasia y Esgrima afrontarán los octavos de final del Torneo Clausura ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito
Gimnasia y Esgrima se medirá por playoffs del Clausura con Rosario Central en el Gigante de Arroyito.En caso de ganarle a los Canallas, el Mensana, se mediría en los cuartos de final con el ganador de la serie que afrontarán Defensa y Justicia y Barracas Central y hasta podría cruzarse con su clásico rival, la Lepra, en semifinales.
Gimnasia y Esgrima jugará con Central el domingo 22 de noviembre a las 16.
El Lobo buscará seguir compitiendo, pero sabiendo que lo importante será conformar un equipo para el año que viene.
Así se jugarán los playoffs del Torneo Clausura:
Viernes 20 de noviembre
- 20hs Vélez (3A) – Belgrano (6B) (TNT Sports)
Sábado 21 de noviembre
- 15hs Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium)
- 17hs Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports)
Domingo 22 de noviembre
- 16hs Rosario Central (1B) – Gimnasia y Esgrima (8A) (ESPN Premium)
- 19hs River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports)
- 22hs Instituto (1A) – Huracán (8B) (ESPN Premium)
Lunes 23 de noviembre
- 17hs Gimnasia y Esgrima de La Plata (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports)
Miércoles 25 de noviembre
- 21hs Boca (2A) – Independiente Rivadavia (7B) (ESPN Premium)