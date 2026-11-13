¿Cuándo jugará Gimnasia y Esgrima por los playoffs del Torneo Clausura?

Gimnasia y Esgrima se medirá por playoffs del Clausura con Rosario Central en el Gigante de Arroyito.En caso de ganarle a los Canallas, el Mensana, se mediría en los cuartos de final con el ganador de la serie que afrontarán Defensa y Justicia y Barracas Central y hasta podría cruzarse con su clásico rival, la Lepra, en semifinales.

El Lobo viene de empatar con la Lepra en el estadio Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima jugará con Central el domingo 22 de noviembre a las 16.